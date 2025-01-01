2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 lira tutarına artış gösterdi.