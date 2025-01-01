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2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenen zam oranı bu yıl için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte yeni MTV tarifeleri resmen uygulanmaya başlandı. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar…

Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenen zam oranı bu yıl için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle beraber yeni MTV tarifeleri resmen uygulanmaya başlandı. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar…

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. İlgili cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Bu kapsamda sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 lira tutarına artış gösterdi.

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

0-1300 MOTOR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4834 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 MOTOR

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?

1301-1600 CC

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 CC

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

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