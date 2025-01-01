2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi yıla göre 1300-1600-1800-2000 motor ne kadar, kaç TL oldu?
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı netlik kazandı. Yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenen zam oranı bu yıl için yüzde 43,93 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte yeni MTV tarifeleri resmen uygulanmaya başlandı. İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren detaylar…
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50