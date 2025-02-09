Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Kamu sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyan bu sınav, başvuru süreçlerinden sonuç açıklanmasına kadar birçok önemli tarihi içeriyor. Adaylar sınav tarihleri ve başvuru takvimine göre hazırlıklarını yaparak 2025 KPSS'ye katılacak.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:06
2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayınladı ve KPSS sınav tarihlerine dair tüm detaylar belli oldu. Kamuoyuna duyurulan bu takvim adayların sınavlara hazırlık süreçlerini daha verimli planlamalarına olanak sağlayacak.

2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

2025 KPSS Tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 KPSS sınavı için önemli tarihlerin netleştiği duyuruldu. Sınavlar, şu şekilde gerçekleşecek:

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 7 Eylül 2025
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri: 13-14 Eylül 2025

2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

Bu tarihler sınav tarihleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor ve sınav hazırlıklarını yoğunlaştırmak isteyen adaylar için rehber niteliğinde.

2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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