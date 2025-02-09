2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı. Kamu sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday için büyük önem taşıyan bu sınav, başvuru süreçlerinden sonuç açıklanmasına kadar birçok önemli tarihi içeriyor. Adaylar sınav tarihleri ve başvuru takvimine göre hazırlıklarını yaparak 2025 KPSS'ye katılacak.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:06