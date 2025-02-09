2025 KPSS TAKVİMİ | ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, lisans başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayınladı ve KPSS sınav tarihlerine dair tüm detaylar belli oldu. Kamuoyuna duyurulan bu takvim adayların sınavlara hazırlık süreçlerini daha verimli planlamalarına olanak sağlayacak.