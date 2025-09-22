2025 KPSS ATAMA PUANLARI: KPSS 50, 60, 70, 65, 80, 85 ve 90 puanla hangi kurumlara atanılır?

P3, P40, P48 Nedir? A ve B Grubu Arasındaki Fark

KPSS puanınızı doğru yorumlamak, doğru kadroyu hedeflemek için ilk adımdır. KPSS'de iki temel kariyer yolu bulunur:

KPSS A Grubu (Kariyer Meslekleri):

Bu grup, genellikle İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve İşletme fakültesi mezunlarını hedefler. Atamalar, kurumların kendi açtığı özel yarışma sınavları (yazılı ve sözlü mülakat) ile yapılır. KPSS, bu sınavlara girebilmek için bir ön eleme barajıdır.

Hedef Kadrolar: Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı.

Hedef Kurumlar: Bakanlıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi üst kurullar.

İlgili Puan Türleri: KPSSP39, P40, ..., P48 gibi her biri farklı ders ağırlıklarına sahip onlarca puan türü bulunur. Kurum, ilanında hangi puan türünden alım yapacağını belirtir.