2025 KPSS ATAMA PUANLARI: KPSS 50, 60, 70, 65, 80, 85 ve 90 puanla hangi kurumlara atanılır?

Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS 2025 Lisans sonuçları 10 Ekim'de açıklanıyor. Sonuçlar öncesi en büyük merak konusu ise KPSS 50, 60, 70, 65, 80, 85 ve 90 puanla nereye girilir sorusu. KPSS A Grubu ve B Grubu atamaları arasındaki farklar, hangi puanla hangi kuruma başvurulabileceği ve olası taban puanlar bu rehberde. İşte puanınıza göre atanma ihtimaliniz olan kurumlar ve kadrolar...

Giriş Tarihi: 22.09.2025 15:34
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonunu tamamlayan milyonlarca lisans mezunu aday, şimdi nefesini tutmuş 10 Ekim 2025'te açıklanacak sonuçları bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, asıl kritik süreç olan tercih dönemi başlayacak. Adayların zihnindeki en temel soru ise net: "Aldığım KPSS puanıyla nereye atanabilirim?" 50, 60, 70, 65, 80, 85 ve 90 gibi sınır puanları alan adaylar için atanma umudu devam ederken, 85 ve 90 üzeri puan alanlar ise zirvedeki kadroları hedefliyor.

Bu haberimizde, KPSS A Grubu ve B Grubu atamaları arasındaki temel farklardan yola çıkarak, puan aralıklarına göre hangi kurum ve kadroların hedeflenebileceğini, geçmiş yılların verileri ışığında detaylı bir şekilde analiz ettik. İşte puanınıza göre kariyer rotanızı çizmenize yardımcı olacak o kritik bilgiler...

60 Puanla Bile Memur Olunur mu? İşte Cevabı!

Evet, doğru okudunuz! Her ne kadar yüksek puanlar merkezi atamalarda büyük avantaj sağlasa da, 60-70 puan aralığında bile kamuya atanmak mümkün. Adalet Bakanlığı'nın İcra Katipliği, Zabıt Katipliği, İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM) gibi uygulamalı sınavla yapılan Açıktan Atamaları veya belediyelerin, üniversitelerin kendi bünyelerinde açtığı sözleşmeli personel ilanları, 60 ve üzeri puan şartıyla başvuru kabul edebilmektedir.

Bu kadrolar merkezi yerleştirmede umduğunu bulamayan ancak memuriyet hayalinden vazgeçmeyen on binlerce aday için ikinci bir kapı aralamaktadır. Temel şart, ÖSYM'nin merkezi atama (B Grubu) takviminin yanı sıra, DPB ve kurumların kendi web sitelerini de yakından takip etmektir.

P3, P40, P48 Nedir? A ve B Grubu Arasındaki Fark

KPSS puanınızı doğru yorumlamak, doğru kadroyu hedeflemek için ilk adımdır. KPSS'de iki temel kariyer yolu bulunur:

KPSS A Grubu (Kariyer Meslekleri):

Bu grup, genellikle İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk ve İşletme fakültesi mezunlarını hedefler. Atamalar, kurumların kendi açtığı özel yarışma sınavları (yazılı ve sözlü mülakat) ile yapılır. KPSS, bu sınavlara girebilmek için bir ön eleme barajıdır.

Hedef Kadrolar: Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Kaymakam Adaylığı.

Hedef Kurumlar: Bakanlıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi üst kurullar.

İlgili Puan Türleri: KPSSP39, P40, ..., P48 gibi her biri farklı ders ağırlıklarına sahip onlarca puan türü bulunur. Kurum, ilanında hangi puan türünden alım yapacağını belirtir.