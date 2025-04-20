Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsalda gelir düzeyini artırmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru sürecini sürdürüyor. Çiftçiler, üreticiler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan destek programında sona yaklaşılırken, başvuruların bitiş tarihi merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:50
2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), kırsal alanlarda üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarla dikkat çekiyor.

2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Program kapsamında başvurular 21 Nisan 2025 Pazar günü sona eriyor.

2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Yerelde Kalkınma, Ulusalda Güçlenme

KKYDP, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesini, tarımsal üretimin desteklenmesini ve tarıma dayalı sanayiyle entegrasyonun sağlanmasını amaçlıyor. Aynı zamanda çevreye duyarlı projelerle doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Program kırsalda yaşayan kadınlar, gençler, aile işletmeleri ve tarımsal amaçlı örgütlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulayarak kırsal toplumun kalkınma sürecine aktif katılımını teşvik ediyor.

2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Hibelerde Üst Limitler Netleşti

Başvuru yapan yatırımcılara yüzde 50 oranında hibe desteği sunulan programda, destek tutarları yatırımın türüne göre değişiklik gösteriyor.

2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?

Buna göre:

Yeni tesis yatırımlarında hibeye esas proje üst limiti 20 milyon TL

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasında 18 milyon TL