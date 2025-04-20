2025 Kırsal kalkınma desteği başvurusu bitti mi? KKYDP başvurusu nasıl yapılır, ödeme miktarı ne kadar?
Tarım ve Orman Bakanlığı kırsalda gelir düzeyini artırmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvuru sürecini sürdürüyor. Çiftçiler, üreticiler ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan destek programında sona yaklaşılırken, başvuruların bitiş tarihi merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:50