2025 kasım ayı Inditex indirimi ne zaman? Mağaza ve online indirim tarihleri belli oldu mu? Zara, Bershka, Oysho...

2025 kasım ayı Inditex indirimi ne zaman? Mağaza ve online indirim tarihleri belli oldu mu? Zara, Bershka, Oysho...

Kasım ayı geldiğinde moda tutkunlarının en çok beklediği dönem şüphesiz 'efsane cuma' indirimleri oluyor. Dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kampanya dönemi Inditex grubuna bağlı markalar için de yılın en hareketli zamanlarından biri. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius mağazaları 2025 indirim sezonuna hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:08
Kasım ayı yaklaşırken, moda tutkunlarının beklediği indirim dönemi için geri sayım başladı. Inditex grubuna bağlı Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius, yılın en büyük kampanyalarına hazırlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İnditex grubu, "Muhteşem Cuma" haftasında büyük indirimlerle müşterilerini karşılayacak. 2025 yılı için kasım indirimlerinin 28 Kasım Cuma günü başlaması bekleniyor. Ancak alışveriş tutkunları için sevindirici bir detay var: Online indirimler mobil uygulamalar üzerinden bir gün önce, yani 27 Kasım Perşembe akşamı başlayacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius mağazaları, indirime girecek ürünleri uygulama kullanıcılarına bildirimle duyuracak.

Böylece kullanıcılar kampanyalardan ilk haberdar olanlar arasında yer alabilecek.

Mağaza İndirimleri Online'dan Bir Gün Sonra

İnditex grubuna bağlı markalarda genellikle online alışveriş indirimleri bir gün önde başlarken, fiziksel mağaza indirimleri ertesi gün raflara yansıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi bekleniyor.