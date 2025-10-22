2025 kasım ayı Inditex indirimi ne zaman? Mağaza ve online indirim tarihleri belli oldu mu? Zara, Bershka, Oysho...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İnditex grubu, "Muhteşem Cuma" haftasında büyük indirimlerle müşterilerini karşılayacak. 2025 yılı için kasım indirimlerinin 28 Kasım Cuma günü başlaması bekleniyor. Ancak alışveriş tutkunları için sevindirici bir detay var: Online indirimler mobil uygulamalar üzerinden bir gün önce, yani 27 Kasım Perşembe akşamı başlayacak.