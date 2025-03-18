2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, bu yıl da doğa tutkunlarını heyecanlandırıyor. Peki bu özel tarih neden önemli? İşte ekinoksun bilimsel arka planı, kültürel ritüelleri ve dünya genelindeki etkileyici kutlamaları. 21 Mart 2025'te gerçekleşecek İlkbahar Ekinoksu, Güneş'in ekvator çizgisine dik açıyla gelmesiyle gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği anı işaret ediyor. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kış sinyalleri başlayacak.