2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

İlkbahar ekinoksu, baharın başlangıcını simgeliyor ve güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi sonucu gece ile gündüzün eşit olduğu bir zamanı ifade ediyor. Bu doğa olayı, yılda iki kez gerçekleşir ve ilkbaharın gelişini müjdeleyen etkileriyle dikkat çekiyor. Bu dönemde, sıcak hava etkileri de yavaşça kendini göstermeye başlıyor. İlkbahar ekinoksu, kuzey yarımkürede baharın başlangıcıdır. Peki ilkbahar ekinoksu hangi gün ve ne zaman başlıyor? İşte bilgiler…