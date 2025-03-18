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2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

Kuzey Yarımküre'de baharın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart İlkbahar Ekinoksu, bu yıl da doğa tutkunlarını heyecanlandırıyor. Peki bu özel tarih neden önemli? İşte ekinoksun bilimsel arka planı, kültürel ritüelleri ve dünya genelindeki etkileyici kutlamaları. 21 Mart 2025'te gerçekleşecek İlkbahar Ekinoksu, Güneş'in ekvator çizgisine dik açıyla gelmesiyle gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği anı işaret ediyor. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kış sinyalleri başlayacak.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:29
2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

İlkbahar ekinoksu, baharın başlangıcını simgeliyor ve güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi sonucu gece ile gündüzün eşit olduğu bir zamanı ifade ediyor. Bu doğa olayı, yılda iki kez gerçekleşir ve ilkbaharın gelişini müjdeleyen etkileriyle dikkat çekiyor. Bu dönemde, sıcak hava etkileri de yavaşça kendini göstermeye başlıyor. İlkbahar ekinoksu, kuzey yarımkürede baharın başlangıcıdır. Peki ilkbahar ekinoksu hangi gün ve ne zaman başlıyor? İşte bilgiler…

2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

İLKBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21 Mart, hem ilkbahar ekinoksu hem de Nevruz Bayramı olarak kutlanıyor. Bu özel gün, baharın gelişini simgelerken, havaların ısınmaya başladığı bu dönemde birçok kültürde yeniden doğuş ve doğa ile barış temalı kutlamalar yapılıyor.

2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

BAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks kelimesi, Latince "aequus" (eşit) ve "nox" (gece) kelimelerinin birleşiminden türetilen "aequinoctium" sözcüğünden gelir. Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit olduğu zamanları ifade eder ve yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında gerçekleşir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerindeki ekinokslar, sırasıyla baharın ve sonbaharın başlangıcını simgeler.

2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

21 Mart'ta, Kuzey ve Güney Yarım Küre'ye Güneş ışınları, öğle vakti Ekvator'a 90°'lik bir açıyla düşer. Bu nedenle, Ekvator'daki gölge boyu sıfırdır. Bu tarihten sonra, Kuzey Yarım Küre'ye Güneş ışınları daha dik düşmeye başlar. Bunun sonucu olarak, Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden daha uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzar ve geceler kısalır.

2025 ilkbahar ekinoksu hangi gün, ne zaman başlıyor? Bahar ekinoksu nedir?

21 Mart, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre için ise sonbaharın başlangıcını simgeler. Bu tarihte, aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer ve Güneş, her iki kutup noktasında da görülür. Dünya genelinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gündüz, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gece dönemi başlar.