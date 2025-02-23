2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Kışın soğuk günleri yaşanırken baharın ilk işaretleri de doğada kendini göstermeye başladı. İlk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya düşmesiyle birlikte gözler şimdi suya düşecek ikinci cemreye çevrildi. Peki doğanın uyanışını simgeleyen ikinci cemre suya düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2025 yılı cemre tarihleri ve bu geleneksel inanışın detayları.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:10