2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre Nedir?

Kelime anlamı olarak "ateş" ve "kor" anlamına gelen cemre, kışın soğuk günlerinin sona erdiğini ve havaların ısınmaya başladığını simgeler. Cemrenin önce havaya, ardından suya ve son olarak da toprağa düşmesi, doğanın kademeli olarak ısınmasını ifade eden eski bir inanıştır.