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2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Kışın soğuk günleri yaşanırken baharın ilk işaretleri de doğada kendini göstermeye başladı. İlk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya düşmesiyle birlikte gözler şimdi suya düşecek ikinci cemreye çevrildi. Peki doğanın uyanışını simgeleyen ikinci cemre suya düştü mü, ne zaman düşecek? İşte 2025 yılı cemre tarihleri ve bu geleneksel inanışın detayları.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:10
2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Baharın müjdecisi cemrelerin düşme süreci devam ediyor. İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından şimdi sıra suya düşmesine geldi. Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte cemrelerin tarihleri ve anlamı.

2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre Suya Ne Zaman Düşecek?

İlk cemre, geçtiğimiz 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Şimdi ise gözler ikinci cemrede. Halk inanışına göre ikinci cemre, 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Bu tarihten itibaren suyun ısınmaya başladığı kabul edilir.

2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Böylece doğanın uyanışı tamamlanacak ve baharın gelişi hızlanacak.

2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemre Nedir?

Kelime anlamı olarak "ateş" ve "kor" anlamına gelen cemre, kışın soğuk günlerinin sona erdiğini ve havaların ısınmaya başladığını simgeler. Cemrenin önce havaya, ardından suya ve son olarak da toprağa düşmesi, doğanın kademeli olarak ısınmasını ifade eden eski bir inanıştır.

2025 İKİNCİ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ | 2. cemre ne zaman suya düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemrelerin Düşme Takvimi

Halk takvimine göre cemreler belirli tarihlerde düşer:

  • İlk cemre: 19-20 Şubat'ta havaya düşer.
  • İkinci cemre: 26-27 Şubat'ta suya düşer.
  • Üçüncü cemre: 5-6 Mart'ta toprağa düşer.

Bu tarihler, baharın gelişine dair geleneksel bir rehber niteliğindedir. Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış yaşanması beklenir.