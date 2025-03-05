2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adaylar için zorunlu hale getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı, 2025 yılında da uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu sınav, hakim ve savcı yardımcılığı ile avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için başarı şartı getirilen önemli bir aşama olmuştu. Peki 2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 06:16