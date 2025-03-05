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2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adaylar için zorunlu hale getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı, 2025 yılında da uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu sınav, hakim ve savcı yardımcılığı ile avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için başarı şartı getirilen önemli bir aşama olmuştu. Peki 2025-HMGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 06:16
2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) girmek isteyen adaylar için 2025 yılı sınav takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılı içerisinde iki ayrı oturum düzenlenecek.

2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

2025 HMGS/1 sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın başvuruları 05 Mart ile 17 Mart arasında alınacak.

Başvuru ücreti kılavuz yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

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2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

İlk Sınav 27 Nisan 2025'te

Hukuk fakültesi mezunlarının mesleki kariyerlerinde önemli bir adım olan 2025-HMGS/1, 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

İkinci Sınav Eylül Ayında

İlk sınavı kaçıran ya da başarısız olan adaylar için ikinci bir fırsat sunulacak. 2025-HMGS/2, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Bu oturum için başvuru tarihleri ise 13 Ağustos - 20 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)