2025 HMGS/1 sınavı başvuru ekranı | Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

İkinci Sınav Eylül Ayında

İlk sınavı kaçıran ya da başarısız olan adaylar için ikinci bir fırsat sunulacak. 2025-HMGS/2, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Bu oturum için başvuru tarihleri ise 13 Ağustos - 20 Ağustos 2025 olarak belirlendi.