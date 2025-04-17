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2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da hummalı bir hazırlık süreci yürütüyor. Hac ibadetini yerine getirmek için gün sayan hacı adayları için kritik detaylar netleşmeye başladı. Mekke ve Medine'de görev alacak sağlık ekipleriyle birlikte Diyanet personeli de belirlendi. Şimdi gözler ilk kafilenin yola çıkacağı tarihte.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:52
2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

Türkiye'den bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkacak 84 bin 942 hacı adayının kafile ve uçuş bilgileri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda hazırlıklarını tamamlayan hacı adayları, manevi bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

İlk Kafile 29 Nisan'da Medine'ye Uçuyor

Hac yolculuğu, bu yıl 29 Nisan'da başlıyor. İlk hac kafilesi, dualar ve tekbirlerle Medine'ye doğru hareket edecek. Planlamaya göre son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak. Hac ibadetinin en önemli aşamaları için takvim şimdiden hazır.

2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

Arafat Yolculuğu 4 Haziran'da

Hac ibadetinin zirve noktası kabul edilen Arafat vakfesi ise 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Hacı adayları, bu manevi durakta topluca vakfeye durarak dua edecek. Ardından Müzdelife'ye geçecek ve orada geceyi geçirdikten sonra Mina'ya doğru yola çıkacaklar.

2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

Şeytan Taşlama ve Kabe Tavafı

Mina'da şeytan taşlama ritüelini yerine getirecek olan hacılar, daha sonra Mekke'ye dönerek Kabe'yi tavaf edecek ve say ibadetini gerçekleştirecek. Bu ibadetlerin ardından ihramdan çıkan hacı adayları, hac görevlerini tamamlamış olacak.

2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

Kurban Bayramı Kutsal Topraklarda Kutlanacak

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlıyor. Hacı adayları bayramı, Allah'a yakınlaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan kutsal topraklarda karşılayacak. Mekke ve Medine, milyonlarca müminin tek yürek olduğu bu mübarek günlerde maneviyatla dolup taşacak.