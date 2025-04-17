2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?

İlk Kafile 29 Nisan'da Medine'ye Uçuyor

Hac yolculuğu, bu yıl 29 Nisan'da başlıyor. İlk hac kafilesi, dualar ve tekbirlerle Medine'ye doğru hareket edecek. Planlamaya göre son kafile ise 31 Mayıs'ta Mekke'ye ulaşacak. Hac ibadetinin en önemli aşamaları için takvim şimdiden hazır.