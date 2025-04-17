2025 Hac kafilesi gidiş dönüş takvimi: Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da hummalı bir hazırlık süreci yürütüyor. Hac ibadetini yerine getirmek için gün sayan hacı adayları için kritik detaylar netleşmeye başladı. Mekke ve Medine'de görev alacak sağlık ekipleriyle birlikte Diyanet personeli de belirlendi. Şimdi gözler ilk kafilenin yola çıkacağı tarihte.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:52