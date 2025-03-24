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2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre engelli öğretmen atamaları için yürütülecek takvimi duyurdu. Bu yıl 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak ve bu süreçte adayların başvuru ve tercih tarihleri de belirlendi. Peki atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen takvimler.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:33
2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğretmen atamaları için toplam 1381 kontenjan ayırarak önemli bir duyuru yayımladı. "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu", personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı ve bu yılki atamalar için başvuru süreci hakkında detaylar paylaşıldı.

2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Başvuru ve Tercih Süreçleri

Engelli öğretmen adaylarının başvuru süreci iki aşamalı olacak. İlk aşama, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında başvuruların alınacağı "ön başvuru" döneminden oluşacak.

2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Adaylar bu aşamada gerekli belgeleri teslim ederek başvurularını tamamladı.

Ön başvurusu onaylanan adaylar için ikinci aşama olan "tercih başvurusu" süreci başlayacak. Bu aşama, 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Atamalar Ne Zaman Gerçekleşecek?
Engelli öğretmen atamalarının sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Ataması yapılan adaylar, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.