2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), engelli öğretmen atamaları için toplam 1381 kontenjan ayırarak önemli bir duyuru yayımladı. "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu", personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı ve bu yılki atamalar için başvuru süreci hakkında detaylar paylaşıldı.