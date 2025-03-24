2025 engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman? 1381 engelli öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre engelli öğretmen atamaları için yürütülecek takvimi duyurdu. Bu yıl 1381 engelli öğretmenin ataması yapılacak ve bu süreçte adayların başvuru ve tercih tarihleri de belirlendi. Peki atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen takvimler.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:33