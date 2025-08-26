2025 En güvenilir otomobil markaları hangileri? İşte arıza derdi olmayan en sağlam arabalar…

Araç sahipliği, yalnızca satın alma bedeliyle sınırlı olmayan bakım, yakıt ve olası tamir giderleriyle uzun vadede bütçeyi zorlayan bir sorumluluk. Özellikle maaştan maaşa yaşayan tüketiciler için otomobilin güvenilirliği, maliyetleri belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Otomobil endüstrisinin devleri her yıl yeni modeller sunarken, hangisinin uzun yıllar sorunsuz kullanılabileceği sorusu hep güncelliğini koruyor. Peki en güvenilir araç markaları hangisi? İşte Consumer Reports'un hazırladığı 2025'in en güvenilir otomobil markaları listesi…