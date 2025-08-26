Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 En güvenilir otomobil markaları hangileri? İşte arıza derdi olmayan en sağlam arabalar…

2025 yılının en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Araba satın almak, çoğu insan için hayat boyu verilen en büyük finansal kararlardan biri. Bununla birlikte otomobillerin bakım masrafları ve arıza riskleri, tüketicilerin cüzdanını zorlayabilir. Bu nedenle güvenilirlik, araba seçiminde en kritik faktörlerden biri haline gelmiş durumda. Tüketici güvenini ölçen ve araçların uzun vadeli performansını mercek altına alan Consumer Reports, 2025'in en güvenilir otomobil markalarını açıkladı. İşte o liste…

Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:26
Araç sahipliği, yalnızca satın alma bedeliyle sınırlı olmayan bakım, yakıt ve olası tamir giderleriyle uzun vadede bütçeyi zorlayan bir sorumluluk. Özellikle maaştan maaşa yaşayan tüketiciler için otomobilin güvenilirliği, maliyetleri belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Otomobil endüstrisinin devleri her yıl yeni modeller sunarken, hangisinin uzun yıllar sorunsuz kullanılabileceği sorusu hep güncelliğini koruyor. Peki en güvenilir araç markaları hangisi? İşte Consumer Reports'un hazırladığı 2025'in en güvenilir otomobil markaları listesi…

2025'TE EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI AÇIKLANDI
Tüketici güveni ve araç dayanıklılığı konusunda otorite kabul edilen Consumer Reports, 2025 yılı güvenilirlik sıralamasını açıkladı. 2000-2025 model yılı arasındaki yüz binlerce araç sahibinin deneyimlerinden yararlanılarak hazırlanan rapor, otomobil üreticilerinin güvenilirlik performansını detaylı biçimde ortaya koyuyor. Ankette motor, şanzıman, fren sistemi gibi temel bileşenlerin yanı sıra toplamda yaklaşık 20 farklı potansiyel arıza noktası değerlendirildi. İşte Consumer Reports verilerine göre 2025 yılının en güvenilir 10 otomobil markası…

10. Hyundai

9. Kia

8. BMW

7. Audi