2025 En güvenilir otomobil markaları hangileri? İşte arıza derdi olmayan en sağlam arabalar…
2025 yılının en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Araba satın almak, çoğu insan için hayat boyu verilen en büyük finansal kararlardan biri. Bununla birlikte otomobillerin bakım masrafları ve arıza riskleri, tüketicilerin cüzdanını zorlayabilir. Bu nedenle güvenilirlik, araba seçiminde en kritik faktörlerden biri haline gelmiş durumda. Tüketici güvenini ölçen ve araçların uzun vadeli performansını mercek altına alan Consumer Reports, 2025'in en güvenilir otomobil markalarını açıkladı. İşte o liste…
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:26