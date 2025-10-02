Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

Ekim ayıyla birlikte gökyüzü hareketliliği yeniden gündemde. Her ayın dolunay tarihlerini ve astrolojik etkilerini merak edenler için 2025 ekim dolunayına dair tüm detayları derledik. Bu ayın dolunayı Koç burcunda gerçekleşiyor ve güçlü temalarıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 06:14
2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

Gökyüzünde bu ay dikkat çekici bir hareketlilik yaşanacak. Tarih yaklaşırken birçok kişi hem takvimini hem de burçlara olası etkilerini merak ediyor.

2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

Dolunay Ne Zaman Gerçekleşecek?

2025 yılının Ekim ayındaki dolunay, 7 Ekim Salı günü gökyüzünde en parlak haliyle gözlemlenecek. Dolunayın etkilerinin sadece bu tarihle sınırlı kalmadığını, genellikle 3-4 gün öncesi ve sonrasında da yoğun biçimde hissedildiğini hatırlatmakta fayda var.

2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

Koç Burcunda Dolunay: Cesaret ve İnisiyatifin Zamanı

Bu ayki dolunay Koç burcunda meydana geliyor. Koç enerjisi; cesaret, girişimcilik, kendini ifade etme ve liderlik gibi temaları öne çıkarıyor. Hareketlerin daha içgüdüsel olabileceği bir dönem kapıda.

2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

Özgürlük isteği, sınırlarını çizme ve kendi yolunu seçme eğilimi yükseliyor.

2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

12 Burcun Dolunaydan Alacağı Etkiler

Her burç bu dolunaydan farklı biçimde etkilenecek. İşte burç bazında kısa özetler:

Koç

Kendi dolunayın! Cesur kararlar almak, sınırlarını netleştirmek ve güçlü bir duruş sergilemek için uygun bir süreç.

Boğa

İlişkilerde gerginlikler gündeme gelebilir. Kendini ifade etmek ile uzlaşma arasında bir denge arayışı ön plana çıkıyor.

İkizler

Günlük rutinler, sağlık ve çalışma hayatı odak noktasına taşınıyor. Aşırı yorgunluk ve stres konularında dikkatli olmak önemli.

Yengeç

Yaratıcılık ve romantik ilişkilerde hareketlilik yaşanabilir. Çocuklar ve hobilerle ilgili yeni farkındalıklar oluşabilir.

Aslan

Ev, aile ve köklerle ilgili konular yoğunlaşıyor. İçsel güvenlik ve aidiyet duygusu öne çıkabilir.

Başak

Yakın çevre, iletişim, kısa seyahatler ve eğitim alanları hareketleniyor. Düşünceler hızlı akarken sabırsızlık hissedilebilir.

Terazi

Maddi ve manevi değerler, kaynaklar ve finansal kararlar bu dönem odak noktasında olacak.

Akrep

İçsel dönüşüm ve bilinçaltı süreçler gündeme geliyor. Gizli duygular ve bastırılmış arzular su yüzüne çıkabilir.

Yay

Ortak kaynaklar, miras, borçlar ve paylaşım temaları dikkat çekiyor. Bu alanlarda yeni gelişmeler yaşanabilir.

Oğlak

Kimlik, kariyer ve hedefler konusunda netleşme zamanı. Toplum içindeki konumunu yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabilir.

Kova

Topluluklarla ilişkiler, sosyal imaj ve projeler ön plana çıkıyor. Göz önünde olma ve yeni bağlantılar kurma fırsatları doğabilir.

Balık

Ruhsal konular ve içsel dünyayla bağlantı güçleniyor. Yalnızlık ihtiyacı artarken maneviyata yönelmek daha cazip gelebilir.