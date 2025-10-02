2025 ekim dolunayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ekim dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, Koç, Akrep...

12 Burcun Dolunaydan Alacağı Etkiler

Her burç bu dolunaydan farklı biçimde etkilenecek. İşte burç bazında kısa özetler:

Koç

Kendi dolunayın! Cesur kararlar almak, sınırlarını netleştirmek ve güçlü bir duruş sergilemek için uygun bir süreç.

Boğa

İlişkilerde gerginlikler gündeme gelebilir. Kendini ifade etmek ile uzlaşma arasında bir denge arayışı ön plana çıkıyor.

İkizler

Günlük rutinler, sağlık ve çalışma hayatı odak noktasına taşınıyor. Aşırı yorgunluk ve stres konularında dikkatli olmak önemli.

Yengeç

Yaratıcılık ve romantik ilişkilerde hareketlilik yaşanabilir. Çocuklar ve hobilerle ilgili yeni farkındalıklar oluşabilir.

Aslan

Ev, aile ve köklerle ilgili konular yoğunlaşıyor. İçsel güvenlik ve aidiyet duygusu öne çıkabilir.

Başak

Yakın çevre, iletişim, kısa seyahatler ve eğitim alanları hareketleniyor. Düşünceler hızlı akarken sabırsızlık hissedilebilir.

Terazi

Maddi ve manevi değerler, kaynaklar ve finansal kararlar bu dönem odak noktasında olacak.

Akrep

İçsel dönüşüm ve bilinçaltı süreçler gündeme geliyor. Gizli duygular ve bastırılmış arzular su yüzüne çıkabilir.

Yay

Ortak kaynaklar, miras, borçlar ve paylaşım temaları dikkat çekiyor. Bu alanlarda yeni gelişmeler yaşanabilir.

Oğlak

Kimlik, kariyer ve hedefler konusunda netleşme zamanı. Toplum içindeki konumunu yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabilir.

Kova

Topluluklarla ilişkiler, sosyal imaj ve projeler ön plana çıkıyor. Göz önünde olma ve yeni bağlantılar kurma fırsatları doğabilir.

Balık

Ruhsal konular ve içsel dünyayla bağlantı güçleniyor. Yalnızlık ihtiyacı artarken maneviyata yönelmek daha cazip gelebilir.