2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 3 gün süresince devam edecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve sosyal yardımlaşmanın arttığı maneviyatı yüksek zamanlandır. Böyle günlerde kalabalık sofralarda hep beraber yemekler yenir ve ikramlar yapılır. 2025 Ramazan Bayramı'nda hangi tatlıyı yapsam diye düşünenler için de harika bir önerimiz olacak. Çıtır çıtır taş kadayıf tarifi için kağıt ve kalemler hazırlansın. İşte tam kıvamında bayram tatlısı yapımı.