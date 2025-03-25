Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 3 gün süresince devam edecek. Arefe günü ise 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz ve sosyal yardımlaşmanın arttığı maneviyatı yüksek zamanlandır. Böyle günlerde kalabalık sofralarda hep beraber yemekler yenir ve ikramlar yapılır. 2025 Ramazan Bayramı'nda hangi tatlıyı yapsam diye düşünenler için de harika bir önerimiz olacak. Çıtır çıtır taş kadayıf tarifi için kağıt ve kalemler hazırlansın. İşte tam kıvamında bayram tatlısı yapımı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:00
2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan taş kadayıf dışı kıtır, içi yumuşacık kıvamıyla şerbetli tatlı severlerin favorisi olmaya devam ediyor. 2025 Ramazan Bayramı için tatlı önerisi arayanlar bu tarifi çok sevecek! İşte tüm püf noktalarıyla çıtır çıtır taş kadayıf yapımı...

2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

  1. 2 su bardağı un

  2. 1,5 su bardağı su

  3. 1 çay kaşığı tuz

  4. 1 çay kaşığı şeker

  5. 1 tatlı kaşığı kuru maya

  6. Yarım çay kaşığı karbonat

2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

İç harcı için:

  1. 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

  2. 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Şerbet için:

  1. 2 su bardağı su

  2. 2 su bardağı toz şeker

  3. Birkaç damla limon suyu

2025 bayram tatlıları: Şerbeti kıvamında taş kadayıf tarifi

Taş Kadayıf Yapımı:

  1. Hamurun Hazırlanması: Bir kaba un, tuz, şeker ve mayayı alın. Üzerine azar azar su ekleyerek pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun üzerini örtüp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

  2. Pişirme Aşaması: Krep tavasını ısıtın ve hamurdan kepçe yardımıyla küçük yuvarlaklar dökün. Hamurun üstü göz göz olana kadar pişirin, ancak arka yüzünü çevirmeyin.