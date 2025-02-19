2025 ALES başvuru ekranı | ALES/1 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM sınav tarihi ve kılavuzu

Her yıl üç farklı oturumda yapılan ALES sınavları bu yıl da aynı şekilde düzenlenecek. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak adlandırılan bu sınavların başvuru tarihleri ve sınav günleri adaylar tarafından merakla bekleniyordu. İşte 2025 ALES sınavı hakkında bilinmesi gerekenler.