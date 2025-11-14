2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama ekranı || VGM burs ücreti kaç para?
ükseköğrenim öğrencileri için en önemli karşılıksız desteklerden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanan VGM burslarının açıklanması için gözler KYK sonuçlarına çevrildi. Peki 2025-2026 VGM üniversite burs sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? VGM burs ücreti kaç para?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:39