2025-2026 e-devlet KYK yurt ve burs başvuru: GSB ile KYK yurt başvuruları başladı mı, nereden başvuru yapılır?

2025-2026 KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI: NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDEN YAPILACAK? Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konuların başında KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte başvuru tarihleri, yöntemleri ve kimlerin başvurabileceği araştırılıyor. Peki, 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak? KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI 2025-2026 DÖNEMİ Her yıl yüz binlerce öğrenci üniversite hayatına başlarken barınma ve maddi destek için KYK yurtları ile burs başvurularını takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklamaları bu noktada belirleyici oluyor. BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? Henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında şu bilgiler öne çıkıyor: KYK yurt başvuruları genellikle YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlıyor. KYK burs başvuruları ise çoğunlukla ekim ve kasım aylarında alınıyor. Bu nedenle öğrenciler, ağustos sonu ile kasım ayı arasındaki dönemde başvurularını takip etmeli. KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2025 yılı YKS tercihleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar açıklandıktan sonra yurt başvurularının da ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda GSB, tercih sonuçlarının açıklanmasından birkaç gün sonra e-Devlet üzerinden başvuru ekranını açmıştı. 2025'te de benzer bir takvim öngörülüyor. KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl ayrı tarihlerde alınıyor. 2024-2025 eğitim yılında burs başvuruları ekim ayının son haftası başlamıştı. Bu yıl da burs başvurularının ekim sonu veya kasım başında açılması bekleniyor. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet duyurularını düzenli takip etmesi gerekiyor. KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvuru yapmak için: e-Devlet şifresi gerekiyor. (PTT şubelerinden alınabilir) Başvuru ekranı açıldığında, sistem öğrencinin okul ve bölüm bilgilerini otomatik olarak çekiyor. Öğrencilerin bilgilerini kontrol etmesi çok önemli. Yanlış veya eksik bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor. Önemli not: Üniversite kayıtları sırasında öğrenci işlerinden bilgilerin güncel olup olmadığı mutlaka teyit edilmeli. KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Burs ve öğrenim kredisi başvuruları da yine e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, form doldururken aile gelir durumu, eğitim bilgileri ve kişisel bilgilerini eksiksiz girmeli. Burs başvurularında değerlendirme süreci Türkiye genelindeki gelir düzeyi ve sosyal durum kriterlerine göre yapılıyor. KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR? İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler Ara sınıfta olup ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyenler Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri Değişim programları (Erasmus, Farabi vb.) ile gelen öğrenciler KYK BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınır. Yanlış bilgi verenlerin başvurusu iptal edilir. Başvurunun sonucu, yine e-Devlet üzerinden ilan edilir. Yurt başvurusunda asil ve yedek liste açıklanır