2025-2026 e-devlet KYK yurt ve burs başvuru: GSB ile KYK yurt başvuruları başladı mı, nereden başvuru yapılır?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI 2025-2026 DÖNEMİ

Her yıl yüz binlerce öğrenci üniversite hayatına başlarken barınma ve maddi destek için KYK yurtları ile burs başvurularını takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklamaları bu noktada belirleyici oluyor.

BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında şu bilgiler öne çıkıyor:

KYK yurt başvuruları genellikle YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlıyor.

KYK burs başvuruları ise çoğunlukla ekim ve kasım aylarında alınıyor.

Bu nedenle öğrenciler, ağustos sonu ile kasım ayı arasındaki dönemde başvurularını takip etmeli.