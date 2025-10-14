2025-2025 KYK öğrenim kredisi faizi kalktı mı, geri ödemesi ne kadar? KYK kredisi kaç taksitte ödenir?

Yani öğrenciler eğitim hayatları boyunca aldıkları toplam kredi tutarını, herhangi bir ek yük olmadan geri ödüyor. Örneğin toplamda 30.000 TL kredi alan bir öğrenci, mezuniyet sonrası da yalnızca bu tutarı geri ödeyecek. Bu düzenleme binlerce gencin borç yükünü hafifletmiş durumda.