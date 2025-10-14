Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025-2025 KYK öğrenim kredisi faizi kalktı mı, geri ödemesi ne kadar? KYK kredisi kaç taksitte ödenir?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi destekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim sürecinde en önemli mali kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak özellikle kredi kullanan öğrenciler için 'faiz', 'geri ödeme' ve 'taksit sayısı' konuları hâlâ en çok araştırılan başlıkların başında geliyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:19
Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte KYK öğrenim kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte, öğrencilere verilen kredi tutarlarına artık faiz veya enflasyon farkı (Yİ-ÜFE) eklenmiyor.

Yani öğrenciler eğitim hayatları boyunca aldıkları toplam kredi tutarını, herhangi bir ek yük olmadan geri ödüyor. Örneğin toplamda 30.000 TL kredi alan bir öğrenci, mezuniyet sonrası da yalnızca bu tutarı geri ödeyecek. Bu düzenleme binlerce gencin borç yükünü hafifletmiş durumda.

Geri Ödeme Ne Zaman Başlıyor?

KYK öğrenim kredisi borcu, öğrencinin mezuniyetinden itibaren iki yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor.

Bu iki yıllık sürede öğrenci işe başlasa bile ödeme takvimi değişmiyor. Böylece mezun olan gençler, iş hayatına atılmadan önce mali planlama yapma şansı buluyor.

Kaç Taksitte Ödenecek?

Kredi borcu, öğrencinin eğitim süresine göre belirlenen taksitler hâlinde ödeniyor. Yani kaç ay kredi alındıysa, o kadar ayda geri ödeme yapılıyor.