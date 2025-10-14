2025-2025 KYK öğrenim kredisi faizi kalktı mı, geri ödemesi ne kadar? KYK kredisi kaç taksitte ödenir?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi destekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim sürecinde en önemli mali kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak özellikle kredi kullanan öğrenciler için 'faiz', 'geri ödeme' ve 'taksit sayısı' konuları hâlâ en çok araştırılan başlıkların başında geliyor.
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:19