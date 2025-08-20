2024’ün vergi rekortmenleri kim oldu? İşte Türkiye’nin en çok vergi ödeyen isimleri ve kurumları

TÜRKİYE'NİN 2024 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Vergi rekortmenleri listesinde öne çıkan isim, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Peki, Türkiye'nin en fazla vergi ödeyenleri kimler ve hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? İşte tüm detaylar.