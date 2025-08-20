2024’ün vergi rekortmenleri kim oldu? İşte Türkiye’nin en çok vergi ödeyen isimleri ve kurumları

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ
Selçuk Bayraktar (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 2.767.587.718,39 TL
Lütfü Haluk Bayraktar (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 2.528.619.921,05 TL
Mustafa Rahmi Koç (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 757.755.302,12 TL
Erman Ilıcak (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 372.720.505,24 TL
Mehmet Ömer Koç (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 356.169.109,88 TL
Veli Ergin İmre (İstanbul) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 178.895.020,76 TL
Feridun Geçgel (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 177.383.081,72 TL
Mehmet Sinan Tara (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 173.873.121,45 TL
Mehmet Fatih Aksoy (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 114.835.529,77 TL
Ahmet Firuzhan Kanatlı (Eskişehir) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 110.137.177,00 TL
Ali Gülçelik (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 105.384.022,04 TL
Abdulkadir Konukoğlu (Gaziantep) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 96.055.142,20 TL
Mehmet Cengiz (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 86.339.976,00 TL
Aydın Doğan (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 86.192.693,26 TL
Bayram Yusuf Aslan (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 85.843.052,86 TL