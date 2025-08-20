Kadraj Galeri Kadraj İkon 2024’ün vergi rekortmenleri kim oldu? İşte Türkiye’nin en çok vergi ödeyen isimleri ve kurumları

Türkiye'nin 2024 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar en fazla gelir vergisi ödeyen isim oldu.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 12:43
TÜRKİYE'NİN 2024 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Vergi rekortmenleri listesinde öne çıkan isim, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Peki, Türkiye'nin en fazla vergi ödeyenleri kimler ve hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor? İşte tüm detaylar.

EN FAZLA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER KİMLER?

Selçuk Bayraktar Zirvede

2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında Selçuk Bayraktar, menkul sermaye iradı faaliyetlerinden elde ettiği 2.767.587.718 TL ile ilk sırada yer aldı. Bayraktar'ın ihracat gelirlerinin yüksekliği, bu başarının ana kaynağı olarak öne çıkıyor.

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ

Selçuk Bayraktar (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 2.767.587.718,39 TL

Lütfü Haluk Bayraktar (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 2.528.619.921,05 TL

Mustafa Rahmi Koç (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 757.755.302,12 TL

Erman Ilıcak (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 372.720.505,24 TL

Mehmet Ömer Koç (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 356.169.109,88 TL

Veli Ergin İmre (İstanbul) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 178.895.020,76 TL

Feridun Geçgel (Ankara) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 177.383.081,72 TL

Mehmet Sinan Tara (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 173.873.121,45 TL

Mehmet Fatih Aksoy (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 114.835.529,77 TL

Ahmet Firuzhan Kanatlı (Eskişehir) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 110.137.177,00 TL

Ali Gülçelik (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 105.384.022,04 TL

Abdulkadir Konukoğlu (Gaziantep) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 96.055.142,20 TL

Mehmet Cengiz (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 86.339.976,00 TL

Aydın Doğan (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 86.192.693,26 TL

Bayram Yusuf Aslan (İstanbul) - Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri - 85.843.052,86 TL

Zekeriye Konukoğlu (Gaziantep) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 80.261.972,36 TL

Adil Sani Konukoğlu (Gaziantep) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 78.835.434,29 TL

Hakan Konukoğlu (Gaziantep) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 78.273.628,54 TL

Fatih Konukoğlu (Gaziantep) - Ücret Geliri Elde Etme Faaliyetleri - 78.265.580,24 TL

Gülden Kanatlı Derbil (Eskişehir) - Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı - 75.873.916,24 TL

Ramazan Arıtürk (İstanbul) - Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri - 73.855.436,31 TL

Bu liste, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve yalnızca isimlerinin açıklanmasına izin veren mükelleflerin yer aldığı belgeye göre hazırlanmıştır. Listede (*) sembolüyle gösterilen mükellefler, isimlerinin açıklanmasını istemediği için kimlik bilgileri verilmemiştir.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2024 yılında en yüksek kurumlar vergisini ödeyen şirketler de açıklandı. İlk sıralarda yer alan şirketler ve faaliyet alanları şöyle:

Hangi Şirketler Zirvede?

Ziraat Bankası – Finans sektörü

Garanti Bankası – Bankacılık

Akbank – Bankacılık

Yapı Kredi Bankası – Bankacılık

QNB Finansbank – Bankacılık

Kuveyt Türk Katılım Bankası – Katılım bankacılığı

Türkiye İş Bankası – Bankacılık

Türkiye Vakıflar Bankası – Bankacılık

Mercedes-Benz Türk A.Ş. – Otomotiv

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. – Enerji

Bankacılık sektörü, hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi açısından Türkiye'de en yüksek vergi ödeyen sektör olarak öne çıkıyor.