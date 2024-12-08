2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Efsane Performanslar ve Şovlar

Törenin en dikkat çeken anlarından biri de şovlar olacak. Ömer Yeşilbaş'ın yönetimindeki Dans Fabrika, geceye özel olarak hazırladığı şovda 120 dansçı ile sahne alacak. 70'lerden 2000'lere kadar farklı dönemlere damga vurmuş şarkılar ve HT Film imzalı kostümlerle donatılmış sahne, görkemli ışık gösterileriyle birleştirilecek.

Geceye Hande Yener, Erol Evgin ve Ata Demirer gibi isimler de özel performanslarıyla renk katacak. Hande Yener, unutulmaz şarkılarını seslendirirken, Erol Evgin ise altın şarkılarını altın geceye özel bir şekilde sunacak. Ata Demirer ise esprileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.