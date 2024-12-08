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2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 50. yılına özel töreniyle ekranlarda olacak. Yıldız isimlerin, popüler dizilerin ve şarkıcıların ödüllerle taçlandırılacağı bu özel gece için heyecan giderek artıyor. Hem sanatçılar hem de izleyiciler kazanan isimleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:37
2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altın Kelebek, televizyon dünyasının ve popüler kültürün en parlak isimlerini bir araya getirecek bu özel gece için geri sayım başladı. 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek tören yıldızlar geçidine sahne olacak.

2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tören Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ve Kanal D ile Teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tören, Kanal D ekranlarında 19:30'dan itibaren, Teve2'de ise 19:00'dan itibaren izleyicilerle buluşacak. Tüm televizyon izleyicileri, gecenin renkli ve unutulmaz anlarına tanıklık edecek.

2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çağla Şıkel ve Cem Davran Sunuculuk Yapacak

Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunuculuğunu bu yıl da Çağla Şıkel ve Cem Davran üstlenecek. İkilinin dinamik ve eğlenceli sunumları, törene ayrı bir hava katacak. Gece boyunca eğlenceli anekdotlar, şıklık yarışları ve sürprizlerle dolu anlar izleyicileri bekliyor.

2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Efsane Performanslar ve Şovlar

Törenin en dikkat çeken anlarından biri de şovlar olacak. Ömer Yeşilbaş'ın yönetimindeki Dans Fabrika, geceye özel olarak hazırladığı şovda 120 dansçı ile sahne alacak. 70'lerden 2000'lere kadar farklı dönemlere damga vurmuş şarkılar ve HT Film imzalı kostümlerle donatılmış sahne, görkemli ışık gösterileriyle birleştirilecek.

Geceye Hande Yener, Erol Evgin ve Ata Demirer gibi isimler de özel performanslarıyla renk katacak. Hande Yener, unutulmaz şarkılarını seslendirirken, Erol Evgin ise altın şarkılarını altın geceye özel bir şekilde sunacak. Ata Demirer ise esprileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

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