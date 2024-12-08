2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni nerede, saat kaçta yapılacak? Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri 50. yılına özel töreniyle ekranlarda olacak. Yıldız isimlerin, popüler dizilerin ve şarkıcıların ödüllerle taçlandırılacağı bu özel gece için heyecan giderek artıyor. Hem sanatçılar hem de izleyiciler kazanan isimleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki 2024 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:37