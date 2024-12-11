Kadraj Galeri Kadraj İkon 2008-2009-2010-2012 SGK'lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

2008-2009-2010-2012 SGK'lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı Türkiye'deki çalışanların en çok merak ettiği konulardan biridir. Çoğu çalışan kendi istekleriyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamayacağını düşünse de yasalarda bunun için belirli istisnalar bulunuyor. Bu istisnalardan biri emeklilik için gerekli yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanların istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alabilmeleridir. Peki bu şartlar nelerdir? İşte 1999 öncesi ve sonrası prim şartları, emeklilik için gerekli süreler ve istifa ederek kıdem tazminatı alabilme detayları...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:51
2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

Türkiye'de kıdem tazminatını alabilmek için genel olarak çalışanların kendi istek ve kusurları dışında işten çıkarılması gerekmektedir. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, bazı özel durumları düzenleyerek istifa yoluyla kıdem tazminatının alınabilmesini sağlamaktadır. Bu istisnalardan biri, emeklilik için yaş dışındaki tüm şartları yerine getiren çalışanlar için geçerlidir.

2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

Emeklilik için gerekli olan prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar, istifa ederek son işyerinden kıdem tazminatlarını alabilirler. Ancak bu tazminat için SGK'dan yazı almak şarttır. Eğer bu yazıyı almazsanız istifa etseniz bile kıdem tazminatınızı alamazsınız.

2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

İşe Giriş Tarihine Göre Değişen Prim Şartları

İstifa ederek kıdem tazminatı alabilmek için geçerli olan prim şartları, işe giriş tarihine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum üç farklı dönemde belirgin şekilde farklılık arz etmektedir.

2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

Birinci Dönem: 8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan çalışanlar, kıdem tazminatını alabilmek için en az 3600 gün prim ödemiş olmalıdır. Eğer bu süreyi tamamlayan çalışanlar istifa ederlerse, son işyerlerinden kıdem tazminatlarını alabilirler.

2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

İkinci Dönem: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 Arası Sigortalılar

Bu dönemde iki farklı şart bulunmaktadır:

7.000 Gün Prim Şartı: Eğer çalışan 7.000 günü doldurmuşsa kadın ya da erkek fark etmeksizin istifa ederek kıdem tazminatını alabilir.

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