2008-2009-2010-2012 SGK'lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!
Kıdem tazminatı Türkiye'deki çalışanların en çok merak ettiği konulardan biridir. Çoğu çalışan kendi istekleriyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamayacağını düşünse de yasalarda bunun için belirli istisnalar bulunuyor. Bu istisnalardan biri emeklilik için gerekli yaş dışındaki şartları tamamlayan çalışanların istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alabilmeleridir. Peki bu şartlar nelerdir? İşte 1999 öncesi ve sonrası prim şartları, emeklilik için gerekli süreler ve istifa ederek kıdem tazminatı alabilme detayları...
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:51