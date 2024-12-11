2008-2009-2010-2012 SGK’lılara prim şartı | 25 yıl sınırı kalkıyor: 4600 günle tazminat alabilirsiniz!

Türkiye'de kıdem tazminatını alabilmek için genel olarak çalışanların kendi istek ve kusurları dışında işten çıkarılması gerekmektedir. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi, bazı özel durumları düzenleyerek istifa yoluyla kıdem tazminatının alınabilmesini sağlamaktadır. Bu istisnalardan biri, emeklilik için yaş dışındaki tüm şartları yerine getiren çalışanlar için geçerlidir.