20 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Mahalleniz listede mi? BEDAŞ duyurdu

İstanbul'da 20 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri gündemde. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti listeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alırken, kesintilerin süresi ve etkilenen ilçeler de araştırılıyor. Peki bugün İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte megakentte 20 Mayıs elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler, saat aralıkları ve sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar...