20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?
Sürücüler her geçen gün akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. 20 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış veya azalma yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki akaryakıta zam gelecek mi? İşte 20 Mart güncel fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:44