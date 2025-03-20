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20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

Sürücüler her geçen gün akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. 20 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış veya azalma yapılıp yapılmadığı merak edildi. Peki akaryakıta zam gelecek mi? İşte 20 Mart güncel fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:44
20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkileyebiliyor. 20 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları, bölgesel farklar nedeniyle biraz farklılık gösteriyor.

20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

İşte 20 Mart 2025 itibarıyla bu şehirlerdeki güncel fiyatlar:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 45.23 TL/LT
Motorin: 45.41 TL/LT
LPG: 27.59 TL/LT

20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

Anadolu Yakası

Benzin: 45.08 TL/LT
Motorin: 45.29 TL/LT
LPG: 26.99 TL/LT

20 Mart 2025 Akaryakıt Fiyat Listesi | Benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 45.78 TL/LT
Motorin: 46.14 TL/LT
LPG: 27.49 TL/LT