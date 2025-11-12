20 kurum KPSS'li KPSS'siz ilanları duyurdu: 18 BİN 5 MEMUR ALIMI YAPILACAK! JANDARMA, KOSGEB, ADALET VE SAĞLIK BAKANLIĞI...
Milyonlarca adayın gözü kulağı bu ilanda! Cumhurbaşkanlığı, JANDARMA, Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tam 30 farklı kamu kurumu, 2025 yılının en büyük personel alım hamlesine imza attı. Tam 18 BİN 5 kişilik dev kadro için KPSS şartlı ve şartsız ilanlar peş peşe yayımlanırken, AFAD'ın arama kurtarma personeli, Adalet Bakanlığı'nın Hâkim/Savcı Yardımcılığı sınavı ve KOSGEB'in uzman alımları dikkat çekiyor. Hangi kurum, hangi pozisyon için alım yapıyor? Alımlar hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:50