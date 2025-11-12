20 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları duyurdu: 18 BİN 5 MEMUR ALIMI YAPILACAK! JANDARMA, KOSGEB, ADALET VE SAĞLIK BAKANLIĞI...

Yayınlanan ilanlar arasında, sadece sayısal büyüklükleriyle değil, aynı zamanda ülkenin kritik sektörlerine sağlayacakları katkı ile de öne çıkan üç ana kurum bulunmaktadır.

AFAD: Afetlere Hazırlık İçin Dev Kadro (1.250 Personel)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin artan afet riskine karşı personel gücünü ciddi oranda artırıyor.

Alınacak Kadro: Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Teknisyeni.

Deprem ve sel gibi afetlere müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen bu alım, sahada görev yapacak teknik ve fiziki yeterliliğe sahip adaylar için büyük bir istihdam kapısıdır.

Son Başvuru: 11 Kasım 2025.