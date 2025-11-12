Kadraj Galeri Kadraj İkon 20 kurum KPSS'li KPSS'siz ilanları duyurdu: 18 BİN 5 MEMUR ALIMI YAPILACAK! JANDARMA, KOSGEB, ADALET VE SAĞLIK BAKANLIĞI...

Milyonlarca adayın gözü kulağı bu ilanda! Cumhurbaşkanlığı, JANDARMA, Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tam 30 farklı kamu kurumu, 2025 yılının en büyük personel alım hamlesine imza attı. Tam 18 BİN 5 kişilik dev kadro için KPSS şartlı ve şartsız ilanlar peş peşe yayımlanırken, AFAD'ın arama kurtarma personeli, Adalet Bakanlığı'nın Hâkim/Savcı Yardımcılığı sınavı ve KOSGEB'in uzman alımları dikkat çekiyor. Hangi kurum, hangi pozisyon için alım yapıyor? Alımlar hangi illerde yapılacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:50
Kamu kariyerine adım atmak isteyen milyonlarca aday için 2025 yılının son çeyreği, kelimenin tam anlamıyla bir "altın fırsat" dönemine dönüştü. Kasım ayı itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı'ndan kalkınma ajanslarına, üniversitelerden kritik bakanlıklara kadar tam 30'a yakın farklı kamu kurumu, toplamda 18.005 kişilik devasa bir personel alımına imza atacağını duyurdu. Bu tarihi alım hamlesi, sadece sayısal büyüklüğüyle değil, aynı zamanda KPSS puanı şartı arayan ve KPSS'siz sadece mülakatla alım yapacak kurumları içermesiyle de dikkat çekiyor. Peki, bu dev listede sizin için uygun kadro hangisi? Başvurular ne zaman ve hangi kanallardan yapılacak? İşte 12 Kasım 2025 itibarıyla güncel memur ve personel alımı yapacak kurumların tam listesi ve kritik başvuru detayları...

Yayınlanan ilanlar arasında, sadece sayısal büyüklükleriyle değil, aynı zamanda ülkenin kritik sektörlerine sağlayacakları katkı ile de öne çıkan üç ana kurum bulunmaktadır.

AFAD: Afetlere Hazırlık İçin Dev Kadro (1.250 Personel)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin artan afet riskine karşı personel gücünü ciddi oranda artırıyor.

Alınacak Kadro: Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri ile Teknisyeni.

Deprem ve sel gibi afetlere müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen bu alım, sahada görev yapacak teknik ve fiziki yeterliliğe sahip adaylar için büyük bir istihdam kapısıdır.

Son Başvuru: 11 Kasım 2025.

ADALET BAKANLIĞI: Hukuk Kariyerinde Büyük Fırsat (Yaklaşık 1.000 Kişi)

Hukuk fakültesi mezunlarının en çok beklediği sınav olan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayımlandı.

Alınacak Kadro: Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı.

Sınav Tarihi: 20 - 21 Aralık 2025.

Bu sınav, sadece hukuk kariyerinin zirvesine değil, aynı zamanda Avukatlık Mesleği'nden geçiş yapmak isteyenler için de kariyer değiştirme fırsatı sunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI: Bilişim ve Uzmanlık Alımları

Sağlık Bakanlığı, hem Sağlık Uzman Yardımcılığı hem de kritik Bilişim Personeli alımlarıyla listede yer alıyor.

Bilişim Personeli: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı (2025/02). Bu kadrolar, e-Sağlık ve dijital dönüşüm süreçlerinde görev alacak yüksek nitelikli yazılımcı ve sistem uzmanlarını hedefliyor.

Uzman Yardımcılığı: Sağlık Uzman Yardımcılığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Denetmen Yardımcısı sınavları da kamu kariyerine başlangıç yapmak isteyen lisans mezunları için önemli seçeneklerdir.

UZMAN YARDIMCILIĞI VE MÜFETTİŞLİK SINAVLARI (Üst Düzey Başlangıç)

Kamu kariyerinde uzmanlık hedefleyen lisans mezunları için birçok bakanlık ve düzenleyici kurum sınav ilanı yayımladı:

TİCARET ve TARIM-ORMAN BAKANLIKLARI: Ticaret Müfettiş Yardımcılığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavları.

ÖSYM ve EPDK: ÖSYM Uzman Yardımcılığı ve Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) giriş sınavları, kurumların kendi alanlarında yetkin personel ihtiyacını gösteriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI: Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı, uluslararası kariyer hedefleyen adaylar için prestijli bir kapı açıyor.