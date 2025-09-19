Kadraj Galeri Kadraj İkon 20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

İstanbul için elektrik kesintisi uyarısı geldi! BEDAŞ, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 20:30
20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

BEDAŞ, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. İşte ilçe ilçe detaylar...

20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

20 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

20 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

20 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

20 Eylül elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

20 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler