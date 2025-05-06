2. ve 3. çocuğu olana her ay 1.500 TL ödeme müjdesi! Aile Destek Programı sonrası sevindiren haber

Doğum Desteğinden Kimler Yararlanabiliyor?

Doğum desteği almak isteyen aileler için bazı temel kriterler aranıyor. Öncelikle annenin ya da babanın –ya da her ikisinin birden– T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru yapacak ailenin Türkiye'de ikamet etmesi şartı bulunuyor.