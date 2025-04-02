2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları 2025 | En güzel, resimli ve anlam dolu Otizm Farkındalık Günü sözleri
Her yıl 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel gün dünya genelinde otizmli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık yaratmayı, toplumsal anlayışı artırmayı ve bu bireylerin haklarını savunmayı amaçlayan bir dönüm noktasıdır. Dünya Otizm Farkındalık Günü sadece bir hatırlatma değil aynı zamanda toplumun her kesiminin otizmli bireylerin karşılaştığı zorlukları daha iyi anlaması ve bu farkındalığı günlük yaşamda aktif olarak uygulaması için bir fırsattır.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:04