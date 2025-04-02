2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları 2025 | En güzel, resimli ve anlam dolu Otizm Farkındalık Günü sözleri

Otizm Nedir?

Otizm, genel olarak yaşamın ilk yıllarında belirti vermeye başlayan ve yaşam boyu süren bir gelişimsel bozukluktur. Bu bozukluk, bireylerin etkileşim ve iletişim alanlarında belirgin gecikme, sapmalar ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösterir. Otizm spektrum bozukluğu zeka düzeyinden bağımsız olarak her yaştan bireyi etkileyebilir ve bireylerin sosyal etkileşim, dil gelişimi ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda zorluklar yaşamasına yol açar.