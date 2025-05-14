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2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl çiftçilerin ve hayvancılık yapan vatandaşların desteklenmesi amacıyla buzağı desteği ödemelerini gerçekleştiriyor. 2025 yılı için de çiftçilerin merakla beklediği buzağı desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına yönelik bilgiler araştırılmaya başlandı. Bu ödemeler her yıl iki dönemde yapılmakta ve çiftçilerin başvurularının ardından hesaplara yatırılıyor. Peki 2025 yılı için buzağı desteği ne zaman yatacak? 2. dönem başvuruları tamamlandı mı? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:28
2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı desteklemek amacıyla uygulanan buzağı desteklemeleri, 2025 yılında da üreticiye nefes aldırmaya devam ediyor. Yılda iki taksit halinde ödenen desteklerin ilk taksiti için yapılan başvuruların ardından, ödemeler sisteme yansımaya başladı. Üreticiler, ödeme sorgulama ekranı üzerinden destek tutarlarını kontrol edebiliyor.

2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2. Dönem Başvuruları 7 Nisan'da Başladı, 16 Haziran'da Sona Erecek

2025 yılı 2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan itibarıyla resmen başladı. Üreticiler için son başvuru tarihi ise 16 Haziran 2025 olarak belirlendi.

2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Önemli bir ayrıntı ise şu: 1. dönem başvurusu yapan yetiştiriciler, ayrıca bir işlem yapmaksızın 2. dönem için de başvurmuş sayılacak. Bu uygulama, prosedürleri sadeleştirirken bürokratik yükü de azaltıyor.

2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Buzağı Desteği Şartları Neler? Kimler Faydalanabiliyor?

Buzağı veya malak desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. İşte destekten yararlanmanın temel şartları:

Buzağı/malağın TÜRKVET'e kayıtlı olması,

Destekleme yılı içinde Türkiye'de doğmuş olması,

Doğduğu işletme numarası, cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihinin sisteme eksiksiz kaydedilmiş olması,

En az 4 ay (120 gün) yaşamış olması,

Programlı aşılarının yapılmış ve VETBİS sistemine kaydedilmiş olması.

Bu koşulları sağlayan her buzağı için destekleme ödemesi, Hayvancılık Destekleme Sistemi (HDS) veri tabanına başvurusu girilen ve buzağının doğduğu işletme sahibinin hesabına yatırılıyor.

2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor? İlçe Tarım Müdürlükleri Devrede

Destek başvuruları, üreticilerin bağlı bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla gerçekleştiriliyor. Ancak birliğe ya da kooperatife üye üreticiler, başvurularını doğrudan üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla da yapabiliyor. Bu yöntem, başvuru sürecini hem hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyor.