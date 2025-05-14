2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor? İlçe Tarım Müdürlükleri Devrede

Destek başvuruları, üreticilerin bağlı bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla gerçekleştiriliyor. Ancak birliğe ya da kooperatife üye üreticiler, başvurularını doğrudan üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla da yapabiliyor. Bu yöntem, başvuru sürecini hem hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyor.