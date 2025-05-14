2. dönem Buzağı desteği başvuru tarihleri: Buzağı yardımı desteklemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Buzağı Desteği Şartları Neler? Kimler Faydalanabiliyor?
Buzağı veya malak desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. İşte destekten yararlanmanın temel şartları:
Buzağı/malağın TÜRKVET'e kayıtlı olması,
Destekleme yılı içinde Türkiye'de doğmuş olması,
Doğduğu işletme numarası, cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihinin sisteme eksiksiz kaydedilmiş olması,
En az 4 ay (120 gün) yaşamış olması,
Programlı aşılarının yapılmış ve VETBİS sistemine kaydedilmiş olması.
Bu koşulları sağlayan her buzağı için destekleme ödemesi, Hayvancılık Destekleme Sistemi (HDS) veri tabanına başvurusu girilen ve buzağının doğduğu işletme sahibinin hesabına yatırılıyor.