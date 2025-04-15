2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci döneme ait ortak sınav takvimini açıkladı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan uygulama bu yıl daha geniş bir kitleyi kapsıyor. Artık yalnızca 6 ve 9. sınıflar değil, 7 ve 10. sınıflar da ortak yazılı sınav sürecine dahil edildi. Öğrenciler ve veliler, "2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt ararken MEB tarafından yayımlanan örnek sorular da sınavlara hazırlıkta önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:14