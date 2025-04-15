2. dönem 2. ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? 6.7.9.10. sınıflar...

Geçtiğimiz yıl sadece 6 ve 9. sınıflarda uygulanan ortak sınav modeli, bu yıl kapsam genişletilerek ortaokul 7 ve lise 10. sınıfları da içerisine aldı. Böylece öğrenciler; Türkçe, matematik, yabancı dil gibi temel derslerde hem bilgi düzeylerini hem de dil becerilerini ölçme fırsatı bulacak.