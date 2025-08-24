2 bin TL taksit ödeyerek Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’tan kaç TL ihtiyaç kredisi çekilebiliyor?

Türkiye'de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen milyonlarca vatandaşın aklındaki en önemli sorulardan biri, 'Aylık 2 bin TL taksitle ne kadar kredi çekebilirim?' oluyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, güncel faiz oranlarını açıkladı. 24 Ağustos 2025 itibarıyla yapılan hesaplamalar 2 bin TL'lik aylık taksitle çekilebilecek kredi miktarını ortaya koyuyor. KAMU BANKALARINDA KREDİ YARIŞI: VATANDAŞ EN UYGUN KREDİYİ ARIYOR Enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle birlikte, vatandaşın nakit ihtiyacı her geçen gün artıyor. Özellikle kamu bankaları, piyasanın üzerinde talep gören ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla öne çıkıyor. 2025 yılı itibarıyla en güncel faiz oranları şöyle: Ziraat Bankası: %4,99 faiz oranı (36 ay vade seçeneğiyle) VakıfBank: %4,99 faiz oranı (12 aya kadar vade) Halkbank: %5,06 faiz oranı (12 aya kadar vade) Bu oranlar ışığında, aylık 2 bin TL taksit ödeyen bir vatandaşın ne kadar kredi çekebileceğini tablo ve hesaplamalarla ortaya koyduk. ZİRAAT BANKASI – 36 AY VADEDE 68 BİN TL KREDİ Ziraat Bankası, vatandaşlara 36 aya kadar vade imkânı tanıyor. 2 bin TL aylık taksit ödeyecek bir müşteri, yaklaşık 68 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Toplam geri ödeme ise faiz yükü nedeniyle 72 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Ancak uzun vadede ödemeyi yaymak isteyenler için Ziraat Bankası halen en avantajlı seçeneklerden biri. VAKIFBANK – KISA VADEDE BENZER KREDİ TUTARI VakıfBank da %4,99 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Ancak vade süresi 12 ayla sınırlı. Yani 2 bin TL taksit ile bir yıl boyunca ödeme yapacak bir vatandaş, yaklaşık 24 bin TL kredi çekebiliyor. Eğer vade esnetilseydi, Ziraat ile aynı seviyelerde yani 68 bin TL civarında kredi alınması mümkündü. Ancak kısa vadede ödeyebilme gücü olanlar için VakıfBank tercih edilebilir. HALKBANK – %5,06 FAİZ ORANIYLA 66 BİN TL KREDİ Halkbank, diğer iki kamu bankasına göre biraz daha yüksek faizle ihtiyaç kredisi sunuyor. %5,06 oranıyla yapılan hesaplamada, aylık 2 bin TL taksit ödeyen bir vatandaş yaklaşık 66 bin TL kredi çekebiliyor. Vade ise 12 aya kadar olduğu için geri ödeme daha kısa sürede tamamlanıyor. Ancak faiz oranı yüksek olduğu için toplam maliyet Ziraat Bankası'na kıyasla daha fazla oluyor. KARŞILAŞTIRMALI TABLO Banka Faiz Oranı Vade (ay) 2.000 TL Taksitle Çekilecek Kredi (TL) Ziraat Bank %4,99 36 ~68.000 TL VakıfBank %4,99 12 ~24.000 TL Halkbank %5,06 12 ~66.000 TL BAŞVURU ŞARTLARI Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların sağlaması gereken başlıca şartlar şunlar: Kredi notunun uygun olması Gelir belgesinin ibraz edilmesi 18 yaşını doldurmuş olmak Düzenli bir ödeme geçmişi bulunmak Başvurular şubelerden, mobil bankacılıktan veya internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. 2 bin TL taksitle en fazla hangi bankadan kredi çekilir? 👉 Ziraat Bankası, 36 aya kadar vadede yaklaşık 68 bin TL kredi imkânı tanıyor. VakıfBank neden daha düşük kredi veriyor? 👉 Çünkü VakıfBank'ın vade süresi 12 ayla sınırlı. Bu nedenle 2 bin TL aylık taksitle çekilebilecek kredi miktarı daha düşük kalıyor. Halkbank neden daha yüksek faiz uyguluyor? 👉 Halkbank'ın faiz oranı %5,06 seviyesinde. Bu nedenle aynı tutarda taksit ödeyen vatandaş, daha düşük anapara kredisi alabiliyor. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır