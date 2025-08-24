2 bin TL taksit ödeyerek Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’tan kaç TL ihtiyaç kredisi çekilebiliyor?

VAKIFBANK – KISA VADEDE BENZER KREDİ TUTARI

VakıfBank da %4,99 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Ancak vade süresi 12 ayla sınırlı. Yani 2 bin TL taksit ile bir yıl boyunca ödeme yapacak bir vatandaş, yaklaşık 24 bin TL kredi çekebiliyor.

Eğer vade esnetilseydi, Ziraat ile aynı seviyelerde yani 68 bin TL civarında kredi alınması mümkündü. Ancak kısa vadede ödeyebilme gücü olanlar için VakıfBank tercih edilebilir.