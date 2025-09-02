1989-2009 sigorta girişi olan yaşadı: Erken emeklilik şansı

Türkiye'de milyonlarca çalışan, emeklilik için yaş şartını beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) önemli bir duyuru geldi. 1989-2009 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar prim günlerini doldurmaları doğum ya da askerlik borçlanması yapmaları ve engelli raporları bulunması durumunda erken emeklilik hakkı kazanabilecek.