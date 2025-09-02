Kadraj Galeri Kadraj İkon 1989-2009 sigorta girişi olan yaşadı: Erken emeklilik şansı

SGK 1989-2009 sigorta girişi olanlara erken emeklilik şansı sundu. Prim gününü dolduran doğum veya askerlik borçlanması yapan ya da engelli raporu bulunan çalışanlar erken yaşta emekli olabilecek.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:02
Türkiye'de milyonlarca çalışan, emeklilik için yaş şartını beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) önemli bir duyuru geldi. 1989-2009 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar prim günlerini doldurmaları doğum ya da askerlik borçlanması yapmaları ve engelli raporları bulunması durumunda erken emeklilik hakkı kazanabilecek.

PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAYANLARA ERKEN EMEKLİLİK KAPISI

SGK düzenlemesine göre, prim gününü dolduran ancak yaşı bekleyen çalışanlar için yeni imkanlar doğdu. 1989-2009 arası sigorta başlangıcı olanlar, kısmi emeklilik, borçlanma hakları ve engelli emekliliği gibi seçeneklerle çok daha erken yaşta maaş bağlatabilecek.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI AVANTAJI

Kadın çalışanlar, eksik primlerini doğum borçlanması ile tamamlayabiliyor.

Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması emeklilik yaşını yıllar öne çekiyor.

Bu yöntemle prim açığını kapatan çalışanlar, normal şartlarda beklemeleri gereken süreden çok daha önce emeklilik hakkı elde edebiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik büyük bir fırsat.

En az %60 iş gücü kaybı olan,

1800 prim günü bulunan kişiler, yaş şartına bakılmadan emekli olabiliyor.

Eğer kişi başkasının bakımına muhtaçsa, sadece 1800 gün prim ile emeklilik hakkı tanınıyor.

ENGELLİ RAPORU OLANLARA KOLAY EMEKLİLİK

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan çalışanlar için süreç kolaylaştırıldı. Bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Bu düzenleme, uzun yıllar çalışan engelli vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor.