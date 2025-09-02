1989-2009 sigorta girişi olan yaşadı: Erken emeklilik şansı

Türkiye'de milyonlarca çalışan, emeklilik için yaş şartını beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) önemli bir duyuru geldi. 1989-2009 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar prim günlerini doldurmaları doğum ya da askerlik borçlanması yapmaları ve engelli raporları bulunması durumunda erken emeklilik hakkı kazanabilecek. PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAYANLARA ERKEN EMEKLİLİK KAPISI SGK düzenlemesine göre, prim gününü dolduran ancak yaşı bekleyen çalışanlar için yeni imkanlar doğdu. 1989-2009 arası sigorta başlangıcı olanlar, kısmi emeklilik, borçlanma hakları ve engelli emekliliği gibi seçeneklerle çok daha erken yaşta maaş bağlatabilecek. DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI AVANTAJI Kadın çalışanlar, eksik primlerini doğum borçlanması ile tamamlayabiliyor. Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması emeklilik yaşını yıllar öne çekiyor. Bu yöntemle prim açığını kapatan çalışanlar, normal şartlarda beklemeleri gereken süreden çok daha önce emeklilik hakkı elde edebiliyor. MALULEN EMEKLİLİK SEÇENEĞİ Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayanlar için malulen emeklilik büyük bir fırsat. En az %60 iş gücü kaybı olan, 1800 prim günü bulunan kişiler, yaş şartına bakılmadan emekli olabiliyor. Eğer kişi başkasının bakımına muhtaçsa, sadece 1800 gün prim ile emeklilik hakkı tanınıyor. ENGELLİ RAPORU OLANLARA KOLAY EMEKLİLİK %40 ve üzeri engelli raporu bulunan çalışanlar için süreç kolaylaştırıldı. Bu kişiler, 3600 prim günü ile emekli olabiliyor. Bu düzenleme, uzun yıllar çalışan engelli vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. AŞAĞIDAKİ TABLO SGK KURALLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR (BORÇLANMALAR VEYA ENGELLİ DURUMU HARİÇ): Sigorta Başlangıç Yılı Kadın Emeklilik Yaşı Erkek Emeklilik Yaşı Prim Gün Sayısı 1989 50 55 5000 1990 50 55 5000 1991 51 56 5000 1992 51 56 5000 1993 52 57 5000 1994 52 57 5000 1995 53 58 5000 1996 53 58 5000 1997 54 59 5000 1998 54 59 5000 1999 55 60 5000 2000 55 60 5000 2001 56 61 5000 2002 56 61 5000 2003 57 62 5000 2004 57 62 5000 2005 58 63 5000 2006 58 63 5000 2007 59 64 5000 2008 59 64 5000 2009 60 65 5000 Yukarıdaki tablo tam prim gününü dolduranlar için geçerlidir (kadın ve erkek için 5000 gün/7200 gün gibi hesaplanabilir, SGK güncel rakamlarıyla kontrol edilmeli). Askerlik ve doğum borçlanması veya engelli raporu olanlarda emeklilik yaşı daha erken olabilir. Soru: En erken kaç yaşında emekli olabilirim? Cevap: Türkiye'de şu an için en erken emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi, cinsiyet, prim gün sayısı ve mesleki yıpranma payına göre değişir. Yıpranma payı olan bir çalışan, yasal yaş haddinden birkaç yıl daha erken emekli olabilirken, 3600 gün gibi kısmi emeklilik seçeneklerinde yaş sınırı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a kadar çıkabilmektedir. Soru: Doğum borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? Cevap: Doğum borçlanması genellikle emeklilik yaşını doğrudan öne çekmez; öncelikli amacı eksik prim günlerini tamamlamaktır. Ancak, sigorta başlangıcından önce gerçekleşen staj gibi durumlar sonrası yapılan doğumlar için borçlanma, bazı özel durumlarda sigorta başlangıcını geriye çekerek yaş avantajı sağlayabilir. Soru: Erken emeklilik için nereye başvurmalıyım? Cevap: Erken emeklilik koşullarınızı öğrenmek için ilk adım, e-Devlet üzerinden 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü' belgenizi incelemektir. Sigorta başlangıç tarihinizi, toplam prim gününüzü ve borçlanma potansiyelinizi buradan görebilirsiniz. Daha sonra, durumunuza en uygun yöntemi belirlemek ve başvuru yapmak için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il veya ilçe müdürlüğüne şahsen danışmanız en doğru yol olacaktır. Kaynak: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır