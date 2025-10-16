1900 KADRO İÇİN HEMEN BAŞVURUN! Ekim 2025 kamu personeli alımı: Hangi kurumlar, hangi şartlarla alıyor?

Eylül sonunda ve Ekim ortasında gelen duyurulara göre, bakanlıklar, belediyeler üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları toplam 1900 kişilik boş kadroyu doldurmak için harekete geçti. KPSS puanı olan veya olmayan binlerce adayı ilgilendiren bu büyük alım sürecinin tüm detaylarını sizler için derledik.