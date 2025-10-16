Kadraj Galeri Kadraj İkon 1900 KADRO İÇİN HEMEN BAŞVURUN! Ekim 2025 kamu personeli alımı: Hangi kurumlar, hangi şartlarla alıyor?

Ekim 2025'in ortasına yaklaşırken, kamu kurumlarından peş peşe gelen personel alım ilanları, iş arayan on binlerce adayın yüzünü güldürdü. Bakanlıklar, Belediyeler ve Üniversiteler öncülüğünde açılan toplam 1900 kişilik dev kadro için başvuru süreçleri resmen başladı. Alımlar arasında en çok merak edilen ise hem KPSS puanıyla hem de KPSS şartsız olarak alınacak pozisyonlar oldu. Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için hangi kurumun hangi pozisyona, hangi şartlarla alım yaptığını merak ediyor. İşte 1900 kamu personel alımı için yayınlanan güncel ilan listesi, başvuru şartları ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:15
Eylül sonunda ve Ekim ortasında gelen duyurulara göre, bakanlıklar, belediyeler üniversiteler ve çeşitli kamu kuruluşları toplam 1900 kişilik boş kadroyu doldurmak için harekete geçti. KPSS puanı olan veya olmayan binlerce adayı ilgilendiren bu büyük alım sürecinin tüm detaylarını sizler için derledik.

Hangi Kurumlar Personel Alımı Yapıyor?

Bu dönemde yayımlanan ilanlar farklı eğitim seviyelerinden adaylar için geniş bir yelpazede iş imkânı sunuyor. İşte alım yapacak başlıca kurumlar:

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kültür ve Turizm Bakanlığı (TGA), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kritik kurumlar, subay, uzman, memur ve sözleşmeli personel kadrolarını güçlendiriyor.

Belediyeler: Bakırköy, Şehitkamil, Edirne, Sarıyer, Bolu ve daha birçok belediye; zabıta memuru, itfaiye eri, mühendis, tekniker ve düz memur gibi pozisyonlar için belediye personel alımı ilanları yayımladı.

Üniversiteler: Çukurova, Harran, Yalova, Uşak ve Osmaniye Korkut Ata gibi pek çok üniversite sağlık ve idari alanlarda sözleşmeli personel alarak kadrolarını genişletiyor.

Diğer Kurumlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türk Hava Yolları (THY) gibi kurumlar, KPSS şartı aramadan uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve kabin memuru gibi pozisyonlar için alım yapıyor.