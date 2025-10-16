1900 KADRO İÇİN HEMEN BAŞVURUN! Ekim 2025 kamu personeli alımı: Hangi kurumlar, hangi şartlarla alıyor?
Ekim 2025'in ortasına yaklaşırken, kamu kurumlarından peş peşe gelen personel alım ilanları, iş arayan on binlerce adayın yüzünü güldürdü. Bakanlıklar, Belediyeler ve Üniversiteler öncülüğünde açılan toplam 1900 kişilik dev kadro için başvuru süreçleri resmen başladı. Alımlar arasında en çok merak edilen ise hem KPSS puanıyla hem de KPSS şartsız olarak alınacak pozisyonlar oldu. Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için hangi kurumun hangi pozisyona, hangi şartlarla alım yaptığını merak ediyor. İşte 1900 kamu personel alımı için yayınlanan güncel ilan listesi, başvuru şartları ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:15