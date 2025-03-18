Kadraj Galeri Kadraj İkon 18 MART ZAFER ŞİİRLERİ 2025! 110. yıla özel 2-4-6-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

18 MART ZAFER ŞİİRLERİ 2025! 110. yıla özel 2-4-6-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, sadece Türk milletinin kazandığı bir zafer olmanın ötesinde Türkiye'nin tarihindeki en anlamlı günlerden biri olarak her yıl coşku içinde anılmaktadır. Bu özel gün şehitlerimizi anarken aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. İşte Çanakkale Destanı için yazılan şiirler...

Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:09
18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 2-4-6-7-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi, her yıl 18 Mart'ta büyük bir coşku ve gurur içinde anılıyor. Bu özel gün okullarda ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle kutlanırken şehitler de anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne yönelik hazırlıklar hızla devam ederken en çok araştırılan konulardan biri de Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler oluyor. 2-3-4-5 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri.

18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 2-4-6-7-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

Çanakkale Zaferi

Her şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldüler

Bizi yok etmek için sürülerle geldiler

Türk'ü tanımadılar gafletlere daldılar

Mehmetçiği görünce kanı dondu kurudu

Mehmetçik şehit oldu vatanını korudu

Düşmanlar tekniğiyle işini kolay sandı

Her taraf cehennemdi ateş barut ve kandı

Çanakkale geçilmez; o ne müthiş destandı

Can verdi Mehmetçikler vatanını korudu

Ya ölüm Ya istiklâl; buydu şartı şurutu

Cephede her yer müthiş, kan barut kokuyordu

Mehmetçik mermisizdi süngüyü takıyordu

Ölüme emir almış dualar okuyordu

Taarruz için değil ölmek için yürüdü

Düşmana dehşet saldı vatanını korudu

İşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişler

Ne engin iman gücü, ölürkende gülmüşler

Anladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişler

Onları aynı anda büyük korku bürüdü

Bizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdü

Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit

Cengaverce savaştı vatan uğrunda şehit

Kazanmayı bildiler imanlarıydı ahit

Şadolsun ecdadımız vatanını korudu

Ölen düşmanları da Mehmetçikler kürüdü

Mikdat Bal

18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 2-4-6-7-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

YİĞİDİM / ŞEHİDİM

Bakmakla bilinmez kıymetim/kadrim

Her karşı toprağım kutsaldır benim

Uğruma binlerce şehitler verdin

Al kanla yazıldı tarih defterim

Vurulup koynumda yatan yiğidim

Kıyamette elbet sana şahidim

Bu vatan uğruna gitti gençliğin

Göklerden verildi rütben şehidim

Vatan bir cehennem gibi yanıyor

Dünya bizi mağlup olmuş sanıyor

Suskun duran millet bir uyanıyor

İttifaklar Mehmetçiği tanıyor

Kahramanlar burda çoktur seçilmez

Şehitlik şerbeti kolay içilmez

Bir nefes anında umman geçilir

Bilinir ki Çanakkale geçilmez

Burası Türklerin ebedi yurdu

Her Mehmet bir tabur düşman vurdu

Böylece tüm dünya şanın duydu

Yedi Düvel mecbur selama durdu

Dinle beni dinle anla ey gencim

Yiğitler koynumda artar direncim

Atanın yazdı takvime göre

Seninle akranım ben de çok gencim

Huzurla şad olsun ruhu atanın

Pişman oldu soyu bana çatanın

Sonsuza dek sana kutsal vatanım

(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanın

Ey gencim ecdadın bedel ödedi

Uğratma namerdi yurduma dedi

Üzme sen Ata'nı incitme emi

Görevi ilahi bilincindendi

Şöhreti saygıyla söylenip geldi

Zeki İ. KIZILIŞIK

18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 2-4-6-7-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

ÇANAKKALE DESTANI
Yıl 1915

18'indeyiz Martın.

Kendine gel biraz!

Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,

Geçilmez bu boğaz...

Geçilmez bu boğaz...

Bizi

Ne topun yıldırır,

Ne kurşunun.

Çünkü artık

Başladı cengimiz.

Er meydanında bulunmaz dengimiz...

Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?

İşte fırladık siperden.

Sırtına yüklenmiş kahraman

Seyit 276 kiloluk mermiyi,

Koşuyor bataryasına ateşler içinden.

Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...

Yanıyor bugün Anafarta'lar yanıyor

Denizler yanıyor,

Dağlar yanıyor.

Zafer bizimdir artık

Düşman zırhlıları batıyor...

Türk'üm,

Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.

Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.

Kimimiz gazi.

Hiç değişmez bu yazı.

Dünyada her yer geçilir belki

Lâkin geçilmez Çanakkale Boğazı...

Fahri ERSAVAŞ

18 MART ŞİİRLERİ 2025 | 2-4-6-7-8 kıtalık uzun ve kısa Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü şiirleri!

18 MART ŞİİRLERİ
Çanakkale Kahramanları
Malım, mülküm

Eşim, dostum

Yarim demediniz

Hiç tereddütsüz

Gidip can verdiniz

Elimde bardağım

Çayımı rahat içebiliyorsam

Çünkü siz orda öldünüz

Daha onbeşinde, onaltısında

Kurşunlara yürüdünüz

Helal edin hakkınızı

Yapabildiğim tek şey bugün

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı

Ruhunuz şadolsun

Çanakkale Kahramanları

Ayşe Adlım