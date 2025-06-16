16 Ekim 2025 A101, BİM, Migros güncel listesi: En ucuz fiyata Ayçiçek Yağı hangi markette?

Temel gıda ürünleri arasında fiyatı en çok takip edilen ürün olan 5 litrelik Ayçiçek Yağı'nda zincir marketler arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Bu anlamda A101, BİM ve Migros, 15 Ekim 2025 güncel Ayçiçek Yağı listelerini duyurdu.