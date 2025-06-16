16 Ekim 2025 A101, BİM, Migros güncel listesi: En ucuz fiyata Ayçiçek Yağı hangi markette?
Mutfak masraflarının en kritik kalemi olan ayçiçek yağı fiyatları, zincir marketlerin Ekim ayı kampanyalarıyla yeniden gündemde. 16 Ekim 2025 itibarıyla başlayan fiyat rekabetinde A101, BİM ve Migros'un 5 litrelik ayçiçek yağı listeleri vatandaşın bütçe takibine girdi. Yapılan güncel fiyat karşılaştırmasına göre, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları markasına ve marketin uyguladığı kampanyalara bağlı olarak 309 TL ile 490 TL arasında değişiyor.
Giriş Tarihi: 16.06.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:07