16 Ekim 2025 A101, BİM, Migros güncel listesi: En ucuz fiyata Ayçiçek Yağı hangi markette?

Mutfak masraflarının en kritik kalemi olan ayçiçek yağı fiyatları, zincir marketlerin Ekim ayı kampanyalarıyla yeniden gündemde. 16 Ekim 2025 itibarıyla başlayan fiyat rekabetinde A101, BİM ve Migros'un 5 litrelik ayçiçek yağı listeleri vatandaşın bütçe takibine girdi. Yapılan güncel fiyat karşılaştırmasına göre, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları markasına ve marketin uyguladığı kampanyalara bağlı olarak 309 TL ile 490 TL arasında değişiyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:07
Temel gıda ürünleri arasında fiyatı en çok takip edilen ürün olan 5 litrelik Ayçiçek Yağı'nda zincir marketler arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Bu anlamda A101, BİM ve Migros, 15 Ekim 2025 güncel Ayçiçek Yağı listelerini duyurdu.

BİM MİGROS A101 MARKET FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI (16 EKİM 2025)

5 litrelik ayçiçek yağında, markalı ve markete özel ürünlerin fiyatları arasındaki fark, tüketicinin cebine yansıyan en büyük faktör olarak öne çıkıyor. İşte marketlerin güncel fiyat listesi:

🛒 5 LT Ayçiçek Yağı Güncel Fiyat Listesi – Ekim 2025

🏪 Market 🏷️ Marka 💰 Fiyat ⚖️ Lt Fiyatı ⭐ Not
BİM Sole 5 LT 309 TL 61,80 TL ✅ En düşük fiyat
A101 Vera 5 LT 385 TL 77,00 TL 💡 2. en uygun
Migros Migros 5 LT 384,50 TL 76,90 TL 🔸 F/P ürünü – Money Kart avantajlı
A101 Orkide 5 LT 419 TL 83,80 TL 🛍️ Rekabetçi fiyat
BİM Sana / Biryağ 5 LT 419 – 429 TL 83,8 – 85,8 TL ⚖️ Ortalama fiyat
Migros Yudum / Abalı 5 LT 429,9 – 459,9 TL 85,9 – 91,9 TL 🏷️ Money Club indirimiyle düşer

Ayçiçek yağı fiyatları kampanya, stok durumu ve Money Club indirimlerine göre günlük değişiklik gösterebilir. Şu anda en uygun fiyat BİM'in Sole markasında görülürken, Migros'taki Yudum ve Abalı markaları en yüksek fiyat aralığında yer alıyor.