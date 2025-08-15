150, 250, 350 bin TL’nin faiz getirisi yenilendi! 15 Ağustos 2025

32 gün vadeli mevduat faiz oranları güncellendi. 150.000 TL, 250.000 TL ve 350.000 TL yatırımlar için %45-49 faiz oranı ve net getiriler açıklandı. İşte bankalara göre güncel faiz tablosu.