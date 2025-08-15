Bankalarda 32 günlük vadeli mevduat faizleri güncellendi. 150.000 TL, 250.000 TL ve 350.000 TL tutarındaki yatırımlar için net getiriler dikkat çekiyor. Dijital bankacılık avantajlarıyla birlikte bazı bankalar %49'a varan faiz oranları sunuyor. 150.000 TL MEVDUATTA GÜNCEL FAİZ GETİRİSİ Akbank: %45 faiz, vade sonu net getiri 4.882 TL, toplam tutar 154.882 TL CEPTETEB Serbest Plus Hesap: %47 faiz, net getiri 5.099 TL, vade sonu 155.099 TL Odea Marifetli Hesap: %47 faiz, net getiri 5.099 TL, vade sonu 155.099 TL ON Dijital Günlük Kazandıran Oksijen Hesap: %49 faiz, net getiri 5.316 TL, vade sonu 155.316 TL Türkiye Finans ON Plus: %49 kâr payı, net getiri 5.316 TL, vade sonu 155.316 TL ING Günlük Hesap (Hoş Geldin Fırsatı): %49 faiz, net getiri 5.316 TL, vade sonu 155.316 TL 250.000 TL MEVDUATTA GÜNCEL FAİZ GETİRİSİ Akbank: %45 faiz, net getiri 8.137 TL, vade sonu 258.137 TL CEPTETEB Serbest Plus Hesap: %47 faiz, net getiri 8.499 TL, vade sonu 258.499 TL Odea Marifetli Hesap: %47 faiz, net getiri 8.499 TL, vade sonu 258.499 TL ON Dijital Günlük Kazandıran Oksijen Hesap: %49 faiz, net getiri 8.860 TL, vade sonu 258.860 TL Türkiye Finans ON Plus: %49 kâr payı, net getiri 8.860 TL, vade sonu 258.860 TL ING Günlük Hesap (Hoş Geldin Fırsatı): %49 faiz, net getiri 8.860 TL, vade sonu 258.860 TL 350.000 TL MEVDUATTA GÜNCEL FAİZ GETİRİSİ Akbank: %45 faiz, net getiri 11.392 TL, vade sonu 361.392 TL CEPTETEB Serbest Plus Hesap: %47 faiz, net getiri 11.898 TL, vade sonu 361.898 TL Odea Marifetli Hesap: %47 faiz, net getiri 11.898 TL, vade sonu 361.898 TL ON Dijital Günlük Kazandıran Oksijen Hesap: %49 faiz, net getiri 12.404 TL, vade sonu 362.404 TL Türkiye Finans ON Plus: %49 kâr payı, net getiri 12.404 TL, vade sonu 362.404 TL ING Günlük Hesap (Hoş Geldin Fırsatı): %49 faiz, net getiri 12.404 TL, vade sonu 362.404 TL BUNLARA DİKKAT EDİN Faiz oranları bankadan bankaya ve mevduat tutarına göre değişiklik gösterebiliyor. Dijital bankacılık avantajları ve 'Hoş Geldin' kampanyalarıyla kısa vadede daha yüksek faiz kazanmak mümkün. Vade sonunda net getiri hesaplamalarında vergi ve ek masraflar dikkate alınmalı. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır