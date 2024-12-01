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15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç'le ilişkisini itiraf etti! "Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz"
15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç'le ilişkisini itiraf etti! "Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz"
Türk televizyon tarihinin efsane çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, evliliklerinde tam 15 yılı geride bıraktı! İkili, "Binbir Gece" dizisinde başlayan aşklarının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği röportajda, Halit Ergenç'le olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 01.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 16:41