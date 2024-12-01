15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç'le ilişkisini itiraf etti! "Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz"

"Biz çocuklarımızın önünde birbirimize olan aşkımızı gösterir, çekinmeyiz. Her zaman onların önünde birbirine sarılan, birbirini öpen bir çift olduk. Fikir ayrılıklarımız olduğunda da onlardan gizlemedik. Hep gördüler.

Hatta bazen konuştuğumuzda Han şaşkınlıkla baktığında "Bunlar olur, biz birbirimizi çok seviyoruz" diyoruz. Ama bahsettiğin şeyi anladım; aşk hep var ama başka bir şeye dönüşüyor."