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15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç'le ilişkisini itiraf etti! "Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz"

Türk televizyon tarihinin efsane çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, evliliklerinde tam 15 yılı geride bıraktı! İkili, "Binbir Gece" dizisinde başlayan aşklarının hâlâ ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği röportajda, Halit Ergenç'le olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 16:41
15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç’le ilişkisini itiraf etti! Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden Binbir Gece setinde başlayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in aşkı, tam 15 yıldır doludizgin devam ediyor.

15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç’le ilişkisini itiraf etti! Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç’le ilişkisini itiraf etti! Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz

Ünlü çift, her fırsatta mutluluklarını paylaşmayı ihmal etmezken, Bergüzar Korel Hürriyet'e verdiği röportajda Halit Ergenç ile olan ilişkisine dair çok özel detayları anlattı.

15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç’le ilişkisini itiraf etti! Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz

"Aşk üç çocuktan nasıl etkileniyor?" sorusuna Bergüzar Korel şu sözlerle cevap verdi:

15 yıl önce evlendiler! Bergüzar Korel Halit Ergenç’le ilişkisini itiraf etti! Çocuklarımızın önünde aşkımızı gösterir çekinmeyiz

"Biz çocuklarımızın önünde birbirimize olan aşkımızı gösterir, çekinmeyiz. Her zaman onların önünde birbirine sarılan, birbirini öpen bir çift olduk. Fikir ayrılıklarımız olduğunda da onlardan gizlemedik. Hep gördüler.

Hatta bazen konuştuğumuzda Han şaşkınlıkla baktığında "Bunlar olur, biz birbirimizi çok seviyoruz" diyoruz. Ama bahsettiğin şeyi anladım; aşk hep var ama başka bir şeye dönüşüyor."

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