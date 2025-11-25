15 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atanan öğretmenler için istenen belgeler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün coşkusuyla yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması binlerce aday için yeni bir dönemin kapısını araladı. Kura çekiminin ardından görev yerleri kesinleşen öğretmenlerin aklındaki en önemli soru okullarına ne zaman adım atacaklarıydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında hem resmi tebligat hem de göreve başlama tarihleri netleşti.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:22