Kadraj Galeri Kadraj İkon 15 bin öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atanan öğretmenler için istenen belgeler neler?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün coşkusuyla yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması binlerce aday için yeni bir dönemin kapısını araladı. Kura çekiminin ardından görev yerleri kesinleşen öğretmenlerin aklındaki en önemli soru okullarına ne zaman adım atacaklarıydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında hem resmi tebligat hem de göreve başlama tarihleri netleşti.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:22
MEB'in her atama döneminde uyguladığı takvim bu yıl da aynı titizlikle işletiliyor. Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve çağrılacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiye göre süreçlerini eksiksiz tamamlayan öğretmenler 19 Ocak 2026 itibarıyla yeni okullarında göreve başlayacak.

Bu süre, adayların hem taşınma hazırlıklarını yapabilmeleri hem de yeni görev yerlerine uyum sağlayabilmeleri açısından önem taşıyor. Resmi tebligatlar ve evrak işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilecek.

Atama Sonuçları 24 Kasım'da Açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçlarını 24 Kasım 2025 tarihinde duyurdu. 21 Kasım'da tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların yerleştirmeleri Öğretmenler Günü'nde açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atamalar gerçekleştirilirken, öğretmenler görev yerlerine ilişkin bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşmaya başladı. "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı, yoğun şekilde ziyaret edildi.