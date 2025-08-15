15 Ağustos 2025: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar

QNB FİNANSBANK VE ENPARA: 85 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ İMKAN

QNB Finansbank ve dijital bankacılık platformu Enpara, 1-31 Ağustos 2025 arasında yeni müşterilere 60.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor. Buna ek olarak 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Toplamda 85.000 TL'ye kadar faizsiz finansman desteği ile bu kampanya, yaz döneminde en yüksek tutarlı sıfır faizli kredi seçeneği olarak öne çıkıyor.