15 Ağustos 2025: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar

15 Ağustos 2025: Hangi banka ne kadar veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar

Bankalar, yaz döneminde artan nakit ihtiyacına çözüm sunuyor. Garanti BBVA, DenizBank, QNB Finansbank ve diğer bankaların 85.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyalarının şartları ve detayları burada.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 08:38
Yaz aylarında tatil ve tadilat masraflarının artması, vatandaşların nakit ihtiyacını da yükseltiyor. Bu dönemde bankalar, yeni müşteri kampanyaları ve özel fırsatlarla dikkat çekiyor. Birçok banka, sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve faizsiz taksitli nakit avans seçenekleri sunarak müşterilerin yükünü hafifletiyor. 85.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlayan kampanyalar, başvuru şartları ve vade sürelerine göre değişiyor.

YAZ DÖNEMİNDE NAKİT İHTİYACINA FAİZSİZ ÇÖZÜMLER

Vatandaşlar, artan tatil giderleri, ev tadilat masrafları ve günlük harcamalar için ek finansman kaynaklarına yöneliyor. Bankalar ise bu talebe faizsiz kredi kampanyalarıyla yanıt veriyor. Çoğu kampanya, sadece yeni müşterilere özel olarak sunuluyor ve mobil bankacılık üzerinden başvuru şartı bulunuyor. Bazı bankalar hayat sigortası zorunluluğu koyarken, bazıları başvuru sürecini tamamen dijital ortamda tamamlıyor.

GARANTİ BBVA: 75 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ FİNANSMAN

Garanti BBVA, 12-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yeni müşteri olanlara 50.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Buna ek olarak, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Böylece banka müşterileri, toplamda 75.000 TL'ye kadar faiz ödemeden finansman kullanabiliyor.

DENİZBANK: MOBİL BAŞVURU İLE 65 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

DenizBank, 29 Temmuz - 31 Ağustos 2025 arasında MobilDeniz uygulaması üzerinden müşteri olanlara 65.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz kredi sunuyor. Ayrıca, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans seçeneği de mevcut. Bu sayede DenizBank müşterileri, hem kredi hem de avans imkânını aynı anda kullanabiliyor.

QNB FİNANSBANK VE ENPARA: 85 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ İMKAN

QNB Finansbank ve dijital bankacılık platformu Enpara, 1-31 Ağustos 2025 arasında yeni müşterilere 60.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor. Buna ek olarak 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Toplamda 85.000 TL'ye kadar faizsiz finansman desteği ile bu kampanya, yaz döneminde en yüksek tutarlı sıfır faizli kredi seçeneği olarak öne çıkıyor.