15-31 Ağustos 2025 İŞKUR personel alımları: Bekçi ve güvenlik görevlisi başvuruları başladı

İŞKUR 2025 yılı için çok sayıda bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru şartları kontenjanlar ve başvuru bağlantıları haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.08.2025 12:59
İŞKUR üzerinden 2025 yılında bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular Türkiye genelinde farklı illerde gerçekleştirilecek ve adaylar ilanlarda belirtilen şartları sağlamalı.

İŞKUR tarafından yayınlanan son ilanlarda çarşı ve mahalle bekçiliği, inşaat/işyeri bekçiliği, kır bekçiliği ile silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik ve koruma meslek elemanı pozisyonları için kontenjanlar açıklandı.

BEKÇİ ALIMLARI:

Toplam 117 bekçi alımı planlanıyor. Başvuru yapacak adayların; ilkokul mezunu olması, belirlenen yaş aralığında bulunması, gece veya gündüz vardiyalarında çalışabilecek durumda olması, ilanda belirtilen yerde ikamet etmesi ve bazı ilanlara göre sektör deneyimine sahip olması gerekiyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI:

Toplam 1.226 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Pozisyonlar arasında silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik ve koruma meslek elemanı ile hastane ve eğitim kurumları güvenlik görevlisi bulunuyor.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • İŞKUR'a kayıtlı olmak veya yeni kayıt yaptırmak

  • İlanın gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak

  • Görevi yerine getirmeye engel sağlık sorunu bulunmamak

Bekçi alımları ve güvenlik görevlisi ilanları için başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi e-şube portalı üzerinden yapılabiliyor. İlgili pozisyonlara başvuru yapacak adayların, yaşadıkları ilin il veya ilçe İŞKUR müdürlüklerinin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır