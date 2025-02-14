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14 Şubat'ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?

14 Şubat Sevgililer Günü itibarıyla plan yapanlar bugün yurt genelinde hava durumunu merak ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarafından bugün " Meteoroloji kar uyarısı verdi mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hava bugün nasıl seyrediyor? İşte güncel Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde hava durumu...

Giriş Tarihi: 14.02.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:43
14 Şubat’ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar birçok bölgede kendini hissettirirken, buzlanma ve sis özellikle iç ve doğu kesimlerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Megakent İstanbul'da ise kar alarmı verilip verilmediği merak ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

14 Şubat’ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?
YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

14 Şubat’ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?
YURT GENELİNDE UYARILARA DİKKAT

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14 Şubat’ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

14 Şubat’ta hava durumu nasıl? Kar alarmı var mı?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı