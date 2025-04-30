1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: 30 Nisan EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 yılında yapılacak engelli öğretmen atamaları için ayrılan 1.381 kontenjan büyük heyecan yaratmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Şubat – 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonrası gözler atama sonuçlarına çevrildi. Başvuru sürecinde belgeleri onaylanan adaylar sabırsızlıkla yerleştirme sürecine ilişkin resmi açıklamaları beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen tarih geldi.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:55