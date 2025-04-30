1.381 Engelli Öğretmen atama sonuçları 2025: 30 Nisan EKPSS engelli öğretmen yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

EKPSS Puan Üstünlüğü Belirleyici Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak atamalar, EKPSS lisans düzeyi puan üstünlüğüne göre ve tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih ettikleri branşlar ve puanlarına göre sıralanacak.