12.500 TL taksitle sıfır araç fırsatı! 15 Ağustos Citroen C3, C4 fiyat listesi

Otomobil tutkunları için kaçırılmayacak fırsat ile 15 Ağustos itibarıyla Citroen'in popüler modelleri C3 ve C4, sıfır araç avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor. 12.500 TL taksitle ödeme seçeneği sunan bu kampanya, hem bütçeye uygun hem de konforlu sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. İşte Citroen C3, C4 fiyat listesi

Giriş Tarihi: 15.08.2025 16:49
15 Ağustos itibarıyla Citroen'in popüler modelleri C3 ve C4, sıfır araç avantajıyla alıcılarını bekliyor. 12.500 TL taksitle ödeme seçeneği sunan bu kampanya, hem bütçeye uygun hem de konforlu bir sürüş deneyimi arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor. İşte Citroen'in Ağustos 2025 güncel fiyat listesi ve kampanya detayları…

Citroen C4 fiyat listesi

Versiyon Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL) Açıklama
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 2025 1.745.000 1.695.000 -
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 2025 1.870.000 1.820.000 -
1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6 Max 2025 1.895.000 1.837.500 İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü
CITROEN Elektrikli ë-C3

Versiyon Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL) Açıklama
83 kW Elektrikli Motor Plus 2025 1.320.000 1.300.000 -
83 kW Elektrikli Motor Max 2025 1.396.000 1.376.000 -
CITROEN Elektrikli ë-C4

Versiyon Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Nakit İndirimli Fiyat (TL) Açıklama
115 kW Max 2025 2.045.000 1.985.000 -

Güncel fiyat bilgisi ve ödeme detayları için tüketiciler, ilgili aracın resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

(Kaynak: Citroen, AA)