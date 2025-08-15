12.500 TL taksitle sıfır araç fırsatı! 15 Ağustos Citroen C3, C4 fiyat listesi

15 Ağustos itibarıyla Citroen'in popüler modelleri C3 ve C4, sıfır araç avantajıyla alıcılarını bekliyor. 12.500 TL taksitle ödeme seçeneği sunan bu kampanya, hem bütçeye uygun hem de konforlu bir sürüş deneyimi arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor. İşte Citroen'in Ağustos 2025 güncel fiyat listesi ve kampanya detayları…