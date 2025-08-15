12.500 TL taksitle sıfır araç fırsatı! 15 Ağustos Citroen C3, C4 fiyat listesi

Citroen C4 fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|Açıklama
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|You
|2025
|1.745.000
|1.695.000
|-
|1.2 PureTech 130 HP - EAT8
|Max
|2025
|1.870.000
|1.820.000
|-
|1.2 Hybrid 145 HP - ë-DCS6
|Max
|2025
|1.895.000
|1.837.500
|İçten yanmalı motor (136hp) ve e-motor (21hp) bileşik maksimum gücü
CITROEN Elektrikli ë-C3
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|Açıklama
|83 kW Elektrikli Motor
|Plus
|2025
|1.320.000
|1.300.000
|-
|83 kW Elektrikli Motor
|Max
|2025
|1.396.000
|1.376.000
|-
CITROEN Elektrikli ë-C4
|Versiyon
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Nakit İndirimli Fiyat (TL)
|Açıklama
|115 kW
|Max
|2025
|2.045.000
|1.985.000
|-
Güncel fiyat bilgisi ve ödeme detayları için tüketiciler, ilgili aracın resmi internet sitesini ziyaret edebilir. Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
(Kaynak: Citroen, AA)