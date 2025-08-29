120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisi çekenler kaç TL kredi taksiti ödüyor?

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca insan için en önemli adımlardan biri konut kredisi sürecini doğru anlamaktır. Peki, konut kredisi çekmek isteyenler hangi kredi maliyetleri ile karşılaşır? En çok merak edilen sorulardan biri olan 500.000 TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadardır? Bu rehberde, güncel banka verileri ışığında bu soruların cevaplarını ve bilmeniz gereken tüm detayları sade ve anlaşılır bir dille ele alacağız.