120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisi çekenler kaç TL kredi taksiti ödüyor?

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca insan için en önemli adımlardan biri konut kredisi sürecini doğru anlamaktır. Peki, konut kredisi çekmek isteyenler hangi kredi maliyetleri ile karşılaşır? En çok merak edilen sorulardan biri olan 500.000 TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadardır? Bu rehberde, güncel banka verileri ışığında bu soruların cevaplarını ve bilmeniz gereken tüm detayları sade ve anlaşılır bir dille ele alacağız. Güncel piyasa koşullarında, 120 ay (10 yıl) vade ile 500.000 TL'lik bir konut kredisi için aylık taksitler, bankaların sunduğu faiz oranlarına bağlı olarak yaklaşık 14.483 TL ile 21.006 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu rakamlar sadece anapara ve faiz ödemesini kapsar. Gerçek maliyet, ek masraflarla birlikte daha da artacaktır. GÜNCEL VERİLERLE: 500.000 TL KONUT KREDİSİNİN BANKALARA GÖRE MALİYETİ Halkbank (Konut Kredisi) Faiz Oranı: %2,79 Aylık Taksit: 14.483 TL Toplam Geri Ödeme: 1.753.024 TL Akbank (İlk Evim Konut Kredisi) Faiz Oranı: %2,89 Aylık Taksit: 14.939 TL Toplam Geri Ödeme: 1.809.573 TL QNB Finansbank Faiz Oranı: %2,90 Aylık Taksit: 14.985 TL Toplam Geri Ödeme: 1.812.035 TL Garanti BBVA (Konut Kredisi) Faiz Oranı: %2,99 Aylık Taksit: 15.399 TL Toplam Geri Ödeme: 1.876.809 TL İş Bankası Faiz Oranı: %3,01 Aylık Taksit: 15.491 TL Toplam Geri Ödeme: 1.873.994 TL ING Faiz Oranı: %3,74 Aylık Taksit: 18.931 TL Toplam Geri Ödeme: 2.286.121 TL ICBC Turkey Faiz Oranı: %4,17 Aylık Taksit: 21.006 TL Toplam Geri Ödeme: 2.535.784 TL KONUT KREDİSİ ÇEKERKEN KARŞILAŞACAĞINIZ TEMEL MALİYETLER NELERDİR? Konut kredisi maliyeti, sadece bankanın ilan ettiği faiz oranından ibaret değildir. Toplam geri ödeme tutarını ve cebinizden çıkacak peşin parayı etkileyen birden fazla maliyet kalemi bulunmaktadır. Bu maliyetleri anlamak, bütçenizi doğru planlamanız için kritik öneme sahiptir. Faiz Oranı ve Toplam Geri Ödeme Bu, kredinin ana maliyet kalemidir. Bankanın size borç verdiği para (anapara) karşılığında talep ettiği bedeldir. Faiz oranı ne kadar düşük olursa, vade sonunda bankaya geri ödeyeceğiniz toplam para da o kadar az olur. Faiz oranındaki çok küçük bir değişiklik bile, 10 veya 15 yıllık bir vadede toplam geri ödemede yüz binlerce liralık bir fark yaratabilir. Bu nedenle bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırmak atılacak ilk adım olmalıdır. Kredi Tahsis Ücreti (Dosya Masrafı) Bankaların, kredi kullandırma işlemleri için talep ettiği bir hizmet bedelidir. Yasal olarak, bu ücret çekilen kredi tutarının en fazla %0,5'i (binde beşi) olabilir. Örneğin, 500.000 TL'lik bir kredi için banka sizden en fazla 2.500 TL kredi tahsis ücreti talep edebilir. Bazı bankalar kampanyalar düzenleyerek bu ücreti almayabilir. Ekspertiz (Değerleme) Ücreti Kredi başvurusu yaptığınızda, banka satın almak istediğiniz konutun gerçek piyasa değerini belirlemesi için lisanslı bir gayrimenkul değerleme uzmanı (eksper) görevlendirir. Bu işleme 'ekspertiz' denir ve ücreti kredi çeken kişi tarafından karşılanır. Ekspertiz raporunda belirtilen değer, bankanın size ne kadar kredi verebileceğini belirler. Bu ücret genellikle 2.500 TL ile 5.000 TL arasında değişmektedir. Hayat Sigortası Bankalar, kredi vadesi boyunca borçlunun vefat etmesi durumunda kredi borcunun kapanmasını garanti altına almak için hayat sigortası yapılmasını zorunlu tutar. Sigorta primi; kredi çeken kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve kredi tutarına göre yıllık olarak hesaplanır ve genellikle her yıl yenilenir. Bu, hem banka hem de borçlunun ailesi için bir güvencedir. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Türkiye'de konut kredisi kullanabilmek için satın alınacak evin Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) yapılmış olması yasal bir zorunluluktur. DASK, deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması gibi risklere karşı binanızı güvence altına alır. Poliçe bedeli, konutun bulunduğu bölgenin deprem riskine ve yapının özelliklerine göre belirlenir. Konut Sigortası DASK'ın teminat limitlerini aşan hasarlar ve yangın, sel, hırsızlık gibi diğer risklere karşı evinizi ve isteğe bağlı olarak eşyalarınızı güvence altına alan bir sigortadır. Bankalar genellikle DASK'a ek olarak konut sigortası da talep eder. İpotek Tesis Ücreti Satın alınan konut, kredi borcu bitene kadar banka lehine ipotek edilir. Bu ipotek işleminin tapu müdürlüğünde yapılması sırasında ödenen bir masraftır. Önemli Not: Bu oranlar ve tutarlar piyasa koşullarına göre sürekli olarak değişebilir. Başvuru yapmadan önce ilgili bankanın kendi web sitesinden veya şubelerinden en güncel bilgiyi almanız tavsiye edilir. Kaynak: Bu haberde yer alan banka bazlı faiz oranları, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarına ilişkin sayısal veriler, 29 Ağustos tarihi itibarıyla halka açık banka web siteleri ve finansal karşılaştırma platformlarından derlenen güncel piyasa verilerini yansıtmaktadır.