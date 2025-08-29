Kadraj Galeri Kadraj İkon 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisi çekenler kaç TL kredi taksiti ödüyor?

500.000 TL konut kredisi çekmeyi mi düşünüyorsunuz? Güncel faiz oranları ile aylık taksit hesaplaması, toplam geri ödeme tutarları ve tüm ek kredi maliyetleri haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:10
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca insan için en önemli adımlardan biri konut kredisi sürecini doğru anlamaktır. Peki, konut kredisi çekmek isteyenler hangi kredi maliyetleri ile karşılaşır? En çok merak edilen sorulardan biri olan 500.000 TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadardır? Bu rehberde, güncel banka verileri ışığında bu soruların cevaplarını ve bilmeniz gereken tüm detayları sade ve anlaşılır bir dille ele alacağız.

Güncel piyasa koşullarında, 120 ay (10 yıl) vade ile 500.000 TL'lik bir konut kredisi için aylık taksitler, bankaların sunduğu faiz oranlarına bağlı olarak yaklaşık 14.483 TL ile 21.006 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu rakamlar sadece anapara ve faiz ödemesini kapsar. Gerçek maliyet, ek masraflarla birlikte daha da artacaktır.

GÜNCEL VERİLERLE: 500.000 TL KONUT KREDİSİNİN BANKALARA GÖRE MALİYETİ

Halkbank (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 14.483 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.753.024 TL

Akbank (İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 14.939 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.809.573 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %2,90

Aylık Taksit: 14.985 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.812.035 TL

Garanti BBVA (Konut Kredisi)

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 15.399 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.876.809 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 15.491 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.873.994 TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 18.931 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.286.121 TL

ICBC Turkey

Faiz Oranı: %4,17

Aylık Taksit: 21.006 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.535.784 TL