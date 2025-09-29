Kadraj Galeri Kadraj İkon 12 kalem değişecek! Memur, memur emeklisi, dul ve yetime ek artış geliyor, en düşük maaş 27.398 TL olacak

12 kalem değişecek! Memur, memur emeklisi, dul ve yetime ek artış geliyor, en düşük maaş 27.398 TL olacak

Ocak ayında milyonlarca çalışanın gözü kulağı maaş zamlarında olacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon tahminine göre memurların maaşlarına yüzde 16,44 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu artış sadece memurları değil memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarına kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek. İşte ocak zammı için yeni hesaplamalar.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 08:35
Ocak zammında %16,44’lük tam isabet tahmin: Emekli, memur, dul ve yetime ek artış geliyor, en düşük maaş 22.671 TL olacak

2025'e girerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamlara çevrildi. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanı ve memur emeklisi, hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkıyla önemli bir gelir artışı yaşayacak.

Yüzde 11'lik Zam Enflasyon Farkıyla Yüzde 16,44'e Çıkıyor

Memurlara Ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı yapılacak. Bunun üzerine, 2025'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı da fark olarak yansıtılacak.

Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyonu yüzde 28,5 olarak tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse, ikinci yarıdaki TÜFE artışı yüzde 10,14 olacak ve enflasyon farkı yüzde 4,9'a ulaşacak. Böylece Ocak zammı toplamda yüzde 16,44'e çıkacak.

En Düşük Memur Maaşı 59 Bin 805 Liraya Yükselecek

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin aylıklarını yeniden belirleyecek.

Ayrıca maaşlara bin lira taban aylık artışı da eklenecek. Halen 50 bin 503 lira olan en düşük memur maaşı Ocak zammıyla 59 bin 805 liraya yükselecek.