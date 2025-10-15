110. Dönem Kaymakamlar Kurası sonuçları isim listesi 2025: Kaymakamlık atama kurası saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün önemli bir törene ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni mülki idarede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Uzun bir eğitim sürecinin ardından görev yerlerini öğrenmeye hazırlanan kaymakam adayları bugün yapılan kura çekimiyle Türkiye'nin dört bir yanına atanacak. Peki sonuçlar ne zaman belli olacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:04