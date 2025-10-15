Kadraj Galeri Kadraj İkon 110. Dönem Kaymakamlar Kurası sonuçları isim listesi 2025: Kaymakamlık atama kurası saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün önemli bir törene ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni mülki idarede yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Uzun bir eğitim sürecinin ardından görev yerlerini öğrenmeye hazırlanan kaymakam adayları bugün yapılan kura çekimiyle Türkiye'nin dört bir yanına atanacak. Peki sonuçlar ne zaman belli olacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:04
Aylarca süren eğitim sürecinin ardından görev yerlerini bekleyen adaylar için bugün heyecan dorukta. Törende yapılacak kura çekimiyle 110. dönem kaymakam adaylarının Türkiye genelindeki atamaları tek tek açıklanacak.

Kura Töreni Saat Kaçta?

Törende 110. dönem kaymakam adaylarının isimleri tek tek okunarak görev yerleri belirlenecek. Başkan Erdoğan'ın da hitap edeceği program, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

Kura çekimi tamamlandığında, her bir adayın görev yapacağı il ve ilçe kamuoyuyla paylaşılacak.

Kura töreni canlı olarak yayınlanacak ve bağlantı detayları törenin başlamasıyla birlikte haberin içine eklenecek.

Sonuçlar İçişleri Bakanlığı Üzerinden Açıklanacak

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Adaylar kura sonuçlarını çevrim içi olarak bireysel sorgulama ekranı aracılığıyla görüntüleyebilecek.