11. Yargı Paketi’nde kilit maddeler netleşti: Af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı?

Siber Suçlarda Finansal Takip ve Yeni Suç Tanımları:

Banka Hesaplarına Askı: Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve kartların kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesapları, banka ve finans kuruluşları tarafından 3 güne kadar askıya alınabilecek.

Hesap Bilgilerini Başkasına Vermek Suç Oldu: Kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka/kredi kartı veya kripto varlık hesabı gibi zorunlu bilgileri başkasına verenler, müstakil suç olarak düzenlenerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Mobil Hat ve Hesap Güvenliği: Elektronik ödeme kuruluşları, fotoğraf, yüz tarama veya çipli kimlik kartıyla doğrulama yapmadan hesap açamayacak. Adına kayıtlı mobil hattı sınırlamalara aykırı kullananlara 20 bin TL idari para cezası verilebilecek.