11. Yargı Paketi’nde kilit maddeler netleşti: Af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı?
Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda büyük bir merakla beklenen 11. Yargı Paketi teklifinin kritik maddeleri netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den gelen son dakika açıklamaları teklifin Meclis gündemine gelmek üzere olduğunu gösteriyor. Paketin ana omurgasını suça sürüklenen çocukların korunması bilişim suçlarıyla mücadele ve organize suçlara verilen cezaların caydırıcılığının artırılması oluşturuyor. Öte yandan mahkum yakınlarının beklediği genel af veya infaz düzenlemesinin bu paket içinde yer almayacağı kesinleşti. Peki 11. Yargı Paketi'nde af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:41