Kadraj Galeri Kadraj İkon 11. Yargı Paketi’nde kilit maddeler netleşti: Af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı?

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda büyük bir merakla beklenen 11. Yargı Paketi teklifinin kritik maddeleri netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den gelen son dakika açıklamaları teklifin Meclis gündemine gelmek üzere olduğunu gösteriyor. Paketin ana omurgasını suça sürüklenen çocukların korunması bilişim suçlarıyla mücadele ve organize suçlara verilen cezaların caydırıcılığının artırılması oluşturuyor. Öte yandan mahkum yakınlarının beklediği genel af veya infaz düzenlemesinin bu paket içinde yer almayacağı kesinleşti. Peki 11. Yargı Paketi'nde af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı?

Giriş Tarihi: 13.11.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:41
Paketin en çarpıcı maddelerinden biri, suç örgütlerinin özellikle çocukları araç olarak kullanmasının önüne geçmeyi hedefleyen Türk Ceza Kanunu (TCK) 220. maddesindeki düzenlemeler oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu düzenlemelerle suçu işleyenin değil, suçu işletenin hedef alındığını belirtti:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların arttırılması söz konusu... Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapisken 5 yıldan 10 yıla çıkartılacak. Örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmektedir."

Bu düzenleme ile örgüt liderlerine yönelik cezalar katlanarak artırılıyor. Örneğin, bir çocuğu suçta araç olarak kullanan örgüt yöneticisine verilecek cezanın, yarısından bir katına kadar artırılması öngörülüyor. Bu, yöneticilik suçundan verilecek alt sınır olan 7 yıl 6 aylık hapis cezasının 11 yıl 3 aya kadar; üst sınır olan 15 yılın ise 30 yıla kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

Bilişim Suçlarına Karşı Kapsamlı Mücadele Başlıyor

Dijital ortamda artan dolandırıcılık, sanal kumar ve yasa dışı faaliyetlere karşı yargının elini güçlendirecek düzenlemeler de 11. Yargı Paketi'nin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bakan Tunç, siber suçların uluslararası boyutuna dikkat çekerek, TCK'da bilişim suçlarıyla ilgili daha detaylı düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Siber Suçlarda Finansal Takip ve Yeni Suç Tanımları:

Banka Hesaplarına Askı: Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve kartların kötüye kullanılması suçlarında ilgili banka hesapları, banka ve finans kuruluşları tarafından 3 güne kadar askıya alınabilecek.

Hesap Bilgilerini Başkasına Vermek Suç Oldu: Kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka/kredi kartı veya kripto varlık hesabı gibi zorunlu bilgileri başkasına verenler, müstakil suç olarak düzenlenerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Mobil Hat ve Hesap Güvenliği: Elektronik ödeme kuruluşları, fotoğraf, yüz tarama veya çipli kimlik kartıyla doğrulama yapmadan hesap açamayacak. Adına kayıtlı mobil hattı sınırlamalara aykırı kullananlara 20 bin TL idari para cezası verilebilecek.