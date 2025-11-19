11. Yargı Paketi maddeleri belli oldu mu? Meclis'e ne zaman gelecek? Af, infaz düzenlemesi...
Yargı alanında peş peşe hayata geçirilen reformların ardından gözler bu kez 11. Yargı Paketi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme infaz hükümlerinden ceza sürelerine, çocukların suçtan korunmasına kadar geniş bir başlık yelpazesi içerdiği için kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, düzenleme hangi maddeleri kapsıyor? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:04