11. Yargı Paketi maddeleri belli oldu mu? Meclis'e ne zaman gelecek? Af, infaz düzenlemesi...

11. Yargı Paketi maddeleri belli oldu mu? Meclis'e ne zaman gelecek? Af, infaz düzenlemesi...

Yargı alanında peş peşe hayata geçirilen reformların ardından gözler bu kez 11. Yargı Paketi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme infaz hükümlerinden ceza sürelerine, çocukların suçtan korunmasına kadar geniş bir başlık yelpazesi içerdiği için kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, düzenleme hangi maddeleri kapsıyor? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:04
Son olarak Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin son yıllarda kapsamlı bir reform sürecinden geçtiğine dikkat çekerek 8., 9. ve 10. paketlerin yürürlüğe girdiğini, 11. ve 12. paketlerin ise kısa sürede TBMM gündemine alınacağını vurguladı.

Taslakta Yer Alan Düzenlemeler

Bakan Tunç'un aktardığına göre paket yaklaşık 40 maddeden oluşuyor. Düzenlemede "meskun mahalde silah atılması, trafikte yol kesme, bilişim suçları, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi kritik başlıklar bulunuyor.

Çocukların yargılanmasına ilişkin konuların önem kazandığını dile getiren Tunç, bu alandaki düzenlemelerin bilimsel değerlendirmeler ışığında ele alınması gerektiğini ifade etti. Tunç'un sözleri şöyle kayıtlara geçti:
"Bunun bilimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması öncelikli hedefimiz olması lazım."

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Düzenleme Paketten Çıkarıldı

Kamuoyunda tartışmalara yol açan "suça sürüklenen çocuklar" başlığı, "çocuğun üstün yararı" ilkesine uygun biçimde yeniden çalışılması için 11. paket kapsamından çıkarıldı. İstanbul'daki Ahmet Minguzzi, Ankara'daki Hakan Çakır cinayetleri ve İzmir'de iki polisin şehit olduğu saldırı sonrası hazırlanan düzenlemeler, gelen yoğun tepkiler üzerine TBMM'de kurulacak yeni araştırma komisyonuna devredildi.

Komisyon çalışmalarının ardından yeniden şekillendirilecek düzenlemenin daha sonra Meclis'e getirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte, 11. Yargı Paketi'nin ceza hukuku alanında önemli değişiklikler içermesi bekleniyor. Bu çerçevede çocukları suç aracı olarak kullanan örgüt yöneticilerine 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Suç örgütü kurma fiilinin cezası da 4–8 yıldan 5–10 yıla çıkarılacak. Üyelik cezasında ise üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Örgütün silahlı olması durumunda cezalar yarı oranında artırılacak.

Yeni Nesil Suç Yapılanmalarına Karşı Sert Mesaj

Bakan Tunç, son dönemde klasik mafya düzenlerinden farklı, dijital ağlar ve sosyal medya üzerinden örgütlenen yeni suç yapılanmalarının ortaya çıktığını dile getirdi. Bu yapıların özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Uyuşturucu, şiddet ve yasa dışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam imgesi gibi sunan bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir."