11. Yargı Paketi maddeleri belli oldu mu? Meclis’e ne zaman gelecek? Af, infaz düzenlemesi...

Yeni Nesil Suç Yapılanmalarına Karşı Sert Mesaj

Bakan Tunç, son dönemde klasik mafya düzenlerinden farklı, dijital ağlar ve sosyal medya üzerinden örgütlenen yeni suç yapılanmalarının ortaya çıktığını dile getirdi. Bu yapıların özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uyuşturucu, şiddet ve yasa dışı kazanç kültürünü parlak bir yaşam imgesi gibi sunan bu yapılar, aslında milletimizin huzuruna, adaletin itibarına ve devletimizin bekasına yönelmiş birer tehdittir."