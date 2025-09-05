Kadraj Galeri Kadraj İkon 11. YARGI PAKETİ MADDELERİ açıklandı mı? 11. Yeni Yargı Paketi çıktı mı, genel af var mı, gelecek mi?

Türkiye kamuoyunda oldukça popüler olan bir konu dikkat çekiyor. 11. Yargı Paketi maddeleri ve yeni gelişmeler merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç infaz sistemine yönelik taleplerin yakından takip edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Vatandaşların merak ettiği "Af çıkacak mı?" sorusuna da açıklık getirildi. Yeni 11. Yargı Paketi'nin kapsamı ve maddeleri gündeme geldi. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği belli oldu mu, af gelecek mi? İşte yeni yargı paketine dair merak edilen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.09.2025 13:23
Adalet Bakanı Tunç, infaz düzenlemelerine ilişkin taleplerin dikkate alındığını belirterek, yargı paketinin hazırlanma sürecinin sürdüğünü söyledi. Bakan Tunç toplumun merak ettiği af konusu hakkında da açıklamada bulundu. 11. Yargı Paketi ile hangi maddelerin yürürlüğe gireceği hangi değişikliklerin yapılacağı kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Bakanlık yetkilileri paketle birlikte ceza infaz sisteminde iyileştirmeler ve düzenlemeler yapılacağını vurguladı.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nde alternatif infaz usulleriyle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, "11. Yargı Paketi'nde suça sürüklenen çocuklar sorununu çözecek ve caydırıcılığı artıracak, hakkaniyetli bir durumu ortaya çıkaracak düzenlemeyi inşallah Meclisimizin takdirlerine sunacağız." dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TRT Haber canlı yayınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "10. Yargı Paketinde infazla ilgili alternatif infaz usulleriyle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapıldı." diyen Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi'yle Türk Ceza Kanunu'nda toplumsal huzuru bozmaya yönelik suçlarda yaptırımları daha da netleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde üzerinde çalıştıkları bir diğer hususun da suça sürüklenen çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Meclis ekimde açıldığında 11. Yargı Paketi'nde özellikle suça sürüklenen çocuklar sorununu çözecek ve caydırıcılığı artıracak, çocuklarımızı koruyacak yargı süreçlerinde onların örselenmemesini sağlayacak ve bir hakkaniyetli bir durumu ortaya çıkaracak bir düzenleme inşallah Meclisimizin takdirlerine sunacağız." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde çocuk adalet merkezlerinin yaygınlaştırılacağını, çocukları yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerden, adliyelerden farklı ortamlarda bulunması gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, "Bu suça sürüklenen çocuk bakımından önemli, hem de suç mağduru çocuk bakımından önemli." dedi. Bakan Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarıyla ilgili dünyadaki örneklere bakılması gerektiğini belirterek, 12 yaş altı çocuklara ceza verilmediğini, 12-15 yaş arası çocukların cezalarının yarı oranında indirildiğini, 15-18 yaş arası çocukların cezalarının ise 3'te 1'i kadar indirim yapıldığını anımsattı.

GENEL AF VAR MI?

Bakan Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı. 11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Adalet Bakanı Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti.