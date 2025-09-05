11. YARGI PAKETİ MADDELERİ açıklandı mı? 11. Yeni Yargı Paketi çıktı mı, genel af var mı, gelecek mi?

Türkiye kamuoyunda oldukça popüler olan bir konu dikkat çekiyor. 11. Yargı Paketi maddeleri ve yeni gelişmeler merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç infaz sistemine yönelik taleplerin yakından takip edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Vatandaşların merak ettiği "Af çıkacak mı?" sorusuna da açıklık getirildi. Yeni 11. Yargı Paketi'nin kapsamı ve maddeleri gündeme geldi. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği belli oldu mu, af gelecek mi? İşte yeni yargı paketine dair merak edilen ayrıntılar...