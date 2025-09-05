11. YARGI PAKETİ MADDELERİ açıklandı mı? 11. Yeni Yargı Paketi çıktı mı, genel af var mı, gelecek mi?

Adalet Bakanı Tunç, TRT Haber canlı yayınına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "10. Yargı Paketinde infazla ilgili alternatif infaz usulleriyle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapıldı." diyen Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi'yle Türk Ceza Kanunu'nda toplumsal huzuru bozmaya yönelik suçlarda yaptırımları daha da netleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde üzerinde çalıştıkları bir diğer hususun da suça sürüklenen çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Meclis ekimde açıldığında 11. Yargı Paketi'nde özellikle suça sürüklenen çocuklar sorununu çözecek ve caydırıcılığı artıracak, çocuklarımızı koruyacak yargı süreçlerinde onların örselenmemesini sağlayacak ve bir hakkaniyetli bir durumu ortaya çıkaracak bir düzenleme inşallah Meclisimizin takdirlerine sunacağız." şeklinde konuştu.