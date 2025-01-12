Kadraj Galeri Kadraj İkon 11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?

11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 sonuna kadar 81 ilde hayata geçirmek istediği DOA ile Sıfır Atık Hareketi'ne yeni bir boyut kazandırılacak. Söz konusu sistemle özellikle depozitoya tabii içecek ambalajlarının iadesi ile birlikte vatandaşa teşvik ödemesi yapılacak. Peki DOA nedir, nasıl çalışır, hangi kurumlar destek veriyor? Hangi ambalajlara depozito ödenecek? İşte 11 soruda DOA sistemi

Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:30
11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemi vatandaşa teşvik ödemesi!

Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS), kamu ve özel sektör iş birliği ile hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, hafta başında DSYS'nin faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şirketin kuruluş protokolünü imzaladı.

11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemi vatandaşa teşvik ödemesi!

VATANDAŞA TEŞVİK BEDELİ ÖDENECEK
Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin yeni bir adımı olacak depozito sistemi sayesinde piyasaya sürülen zorunlu depozitoya tabi içecek ambalajların tüketilmesi sonrasında iade alınması ve vatandaşa teşvik bedeli ödenmesi sağlanacak. Depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı mağazalar, restoran ve marketlerde kullanılabilecek. Biriken bakiye banka hesaplarına transfer edilebilecek.

11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemi vatandaşa teşvik ödemesi!

DOA MOBİL, UYGULAMA MARKETLERİNDE
Tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulama "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" da kullanılmaya başlandı. Bu sayede cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyen vatandaşlar depozito iade makinelerine QR kod okutup iade ettikleri ambalajlara karşılık gelen teşvik bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebilecek.

11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemi vatandaşa teşvik ödemesi!

DOA İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Saha Yönetimi Sistemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
1-Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir?
Depozito Yönetim Sistemi, belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistemdir.

11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemi vatandaşa teşvik ödemesi!

2-Depozito ne sağlar?
- Ambalajları kaynağında ayrı toplamaya, geri dönüşüm değerinin korunmasına ve yükseltilmesine,
- Birincil ham madde yerine kullanılarak doğal kaynakların korunmasına, ikincil ham madde kullanımıyla enerji sarfiyatının azaltılmasına,
- Karbon emisyonlarının azaltılmasına ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılmasına, Sıfır Atık ve döngüsel ekonominin desteklenmesine katkı sağlanır.