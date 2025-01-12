11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 sonuna kadar 81 ilde hayata geçirmek istediği DOA ile Sıfır Atık Hareketi'ne yeni bir boyut kazandırılacak. Söz konusu sistemle özellikle depozitoya tabii içecek ambalajlarının iadesi ile birlikte vatandaşa teşvik ödemesi yapılacak. Peki DOA nedir, nasıl çalışır, hangi kurumlar destek veriyor? Hangi ambalajlara depozito ödenecek? İşte 11 soruda DOA sistemi
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:30