11 SORUDA DOA SİSTEMİ | Depozito sistemiyle vatandaşa teşvik ödemesi! Hangi şişelere depozito verilecek? Ödemeler nasıl olacak?

VATANDAŞA TEŞVİK BEDELİ ÖDENECEK

Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin yeni bir adımı olacak depozito sistemi sayesinde piyasaya sürülen zorunlu depozitoya tabi içecek ambalajların tüketilmesi sonrasında iade alınması ve vatandaşa teşvik bedeli ödenmesi sağlanacak. Depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı mağazalar, restoran ve marketlerde kullanılabilecek. Biriken bakiye banka hesaplarına transfer edilebilecek.