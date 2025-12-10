11 saat sürecek! Ankara’da su kesintisinden etkilenecek ilçeler hangileri? 10 Aralık ASKİ su kesintisi

Başkent Ankara'da bugün belirli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları ilçe, semt ve mahallelerde yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 10 Aralık 2025 Çarşamba günü içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızalar nedeniyle birçok noktada su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bazı bölgelerde kesintilerin uzun süreceği belirtilirken, bir ilçede suyun 11 saate kadar verilemeyeceği duyuruldu.