11 saat sürecek! Ankara'da su kesintisinden etkilenecek ilçeler hangileri? 10 Aralık ASKİ su kesintisi
Ankara'da bugün belirli noktalarda su kesintileri yaşanacak. ASKİ, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü şebeke hattındaki arızalar nedeniyle birçok ilçe, semt ve mahallede kesinti uygulanacağını duyurdu. Açıklamaya göre bazı bölgelerde su uzun süre verilemeyecek, bir ilçede ise kesinti 11 saate kadar uzayacak.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:50