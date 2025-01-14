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10 yıl sonra bir ilk! THY'den Libya Bingazi'ye sefer!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2015 yılında askıya alınan Libya Bingazi uçuşlarına THY'nin bugün yeniden başladığını duyurdu. Uraloğlu "Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:32
10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı konumda olduğunu söyledi.

10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

Türkiye'nin avantajlı konumundan en üst düzeyde yararlanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.

10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

Uraloğlu, havacılık sektörünün artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yaklaşmasını sağlayan, kültürlerin kaynaşmasına vesile olan bir köprü olarak görüldüğünü dile getirdi.

10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

Küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmelerin, Türkiye'de havacılık sektörünün hızla büyümesini beraberinde getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, hava ulaşımının Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve zenginliğinde artarak önem kazanan parçalarından biri haline geldiğini anlattı.

Uraloğlu, Türkiye'nin yolcu sayısının geçen yıl sonunda 236 milyonu aştığını, sayının bu yıl 250 milyonun üstüne çıkmasını öngördüklerini bildirdi.

10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

BİNGAZİ'YE 10 YIL SONRA İLK SEFER YAPILDI

Bakan Uraloğlu, 22 yılda 32 yeni havalimanı inşa ettikleri bilgisini vererek, "Havacılık sektörü küreselleşmenin en önemli aktörlerinden. Bu sektör, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, sürekli dönüşüme uğramakta ve rekabet de buna paralel artıyor. Ülkemizde iç hatlarda 58 noktaya, dış hatlarda ise 349 noktaya hava yoluyla ulaşılıyor. Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış hatlarda sefer artışlarına nasıl yardımcı oluyorsak iç hatlarda da her zaman gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.