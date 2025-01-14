10 yıl sonra bir ilk! THY’den Libya Bingazi’ye sefer!

Türkiye'nin avantajlı konumundan en üst düzeyde yararlanabilmek için havacılık alanında büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.