10 yıl sonra bir ilk! THY'den Libya Bingazi'ye sefer!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2015 yılında askıya alınan Libya Bingazi uçuşlarına THY'nin bugün yeniden başladığını duyurdu. Uraloğlu "Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahip. Bu konumun avantajını her zaman kullanıyoruz. THY'miz ile kıtalar arasında uçuşlar yapıyoruz." diye konuştu.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:32